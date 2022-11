Le chantier d’élargissement de l’autoroute 50 est sur la bonne voie, selon la province

Le gouvernement de François Legault a fait un point sur l'avancée des travaux d'élargissement de l'autoroute 50, lundi matin. Et selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, le chantier avance bien.

En moins d’un an, de nombreuses interventions ont été réalisées comme la construction de la structure enjambant la route 309, la réalisation de la moitié des travaux de dynamitage et l’aménagement de la fondation de la chaussée sur deux kilomètres, en plus de l’asphaltage d’une partie de la chaussée, a fait savoir le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les médias ont été convoqués, lundi, à une prise d'images du chantier d'élargissement à quatre voies d’un tronçon de 9,7 kilomètres de l’autoroute 50, entre L’Ange-Gardien et Gatineau.

Le projet, estimé à 100 millions de dollars, vise à la construction de ponceaux, d’un pont d’étagement et la construction d’une nouvelle chaussée, en plus de la réfection de la surface de celle-ci.

À la fin des travaux, l'autoroute 50 devrait être plus sécuritaire, a commenté, par voie de communiqué, le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

J'éprouve beaucoup de fierté en voyant la soixantaine de travailleurs mobilisés pour sécuriser cet axe routier d'importance. À ce rythme, je suis convaincu que nous pourrons circuler sur deux chaussées distinctes dans ce secteur à l'automne 2023 , a-t-il dit.

