Victoria veut imposer des cibles de construction de logements aux municipalités

Le gouvernement majoritaire de David Eby dépose deux projets de loi pour améliorer l'offre de logements en Colombie-Britannique. Le premier pourrait imposer des cibles aux municipalités pour la création de nouveaux logements et le deuxième souhaite modifier la loi sur les copropriétés pour éliminer les restrictions sur les locations.

Le néo-démocrate David Eby a déjà été le ministre du Logement de la province.

Depuis 2019, tous les districts régionaux et municipalités doivent préparer un rapport faisant état de leurs besoins actuels et à venir pour le logement. Le premier de ces rapports a été déposé au mois d'avril et le prochain est attendu dans cinq ans.

Le premier projet de loi permettrait à Victoria de se servir de ces rapports pour imposer des cibles de construction de nouveaux logements aux municipalités qui tardent trop ou répondent mal à la demande.

Les cibles seraient établies en collaboration avec lesdites municipalités.

Le projet prévoit que le gouvernement pourrait obliger les municipalités récalcitrantes à agir, sans toutefois préciser la nature de ces mesures.

S'il est adopté, ce qui est quasi inévitable puisque David Eby jouit d'un gouvernement majoritaire, la loi entrerait en vigueur au début 2023.

Modifications à la loi sur les logements en copropriétés

D'autre part, le deuxième projet de loi concernant les copropriétés veut rendre illégales les restrictions sur le nombre d'unités qui peuvent être louées dans un immeuble.

De plus, il veut interdire les restrictions sur l'âge des personnes qui habitent dans les logements locatifs.

La province permettra aux immeubles réservés aux 55 ans et plus d'assurer la continuité des communautés pour personnes âgées, mais interdira toute autre forme de restrictions liées à l'âge.

Il deviendra illégal par exemple de refuser de louer des biens immobiliers aux moins de 18 ans ou aux familles avec des enfants.

La province souligne que les règles qu'imposent certains logements en copropriété vont à l'encontre du règlement provincial sur les droits de la personne.

Les propriétaires de logement en copropriété pourront toutefois maintenir les restrictions sur les locations à très court terme de type Airbnb ou Vrbo.

Détails à suivre...