Serge Denoncourt mettra en scène la comédie musicale Hair cet été

Après l’immense succès d’Annie, quand Serge nous est arrivé avec l'idée de Hair, nous avons été emballés par le projet. Tout le monde connaît le film, mais peu de gens savent que la comédie musicale est arrivée avant , a déclaré, par communiqué, Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, qui produira le spectacle.

Créée en 1967 à New York, Hair raconte l’histoire d’un groupe de jeunes hippies en pleine période du flower power de la fin des années 1960. Adapté au cinéma en 1979 par Milos Forman, Hair a laissé plusieurs chansons à succès comme Let the Sunshine In, Aquarius ou encore I Got Life.

Ils sont coupables de tout! Ils ont détruit la planète! Ils ont trahi leurs idéaux. Bien sûr, je parle des boomers! Alors, pourquoi ne pas regarder avec plaisir et ironie ce polaroïd de ce qu’ont été vos grands-parents avant qu’ils ne soient des grands-parents , a expliqué, dans le même communiqué, Serge Denoncourt.

Ce portrait, il a un nom. Il est festif, drôle, touchant, historique et mythique. Ce portrait musical et incontournable c’est Hair , a-t-il ajouté.

Le public pourra découvrir Hair au Théâtre St-Denis, à Montréal, à partir du 16 juin, et à Salle Albert-Rousseau, à Québec, à compter du 12 décembre 2023.