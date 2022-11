La Clinique ambulatoire 0-17 ans de l’Outaouais déjà pleine pour son ouverture, lundi

La Clinique ambulatoire pour les 0 à 17 ans a ouvert ses portes lundi en Outaouais. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais assure que la population a répondu présente à cette nouvelle initiative.

Nos rendez-vous sont pleins [lundi]. Ça fonctionne , a assuré la directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais, Martine Bilodeau, vantant au passage la belle publicité qui a suivi l’annonce de jeudi dernier.

Cette clinique, rappelons-le, permet d’offrir des rendez-vous aux jeunes patients de l’Outaouais qui ont des problèmes qui ne nécessitent pas de se rendre à l’urgence immédiatement.

On veut offrir le bon service à la bonne place , poursuit-elle.

« Des rendez-vous sont donnés à des gens qui n’ont pas de médecin de famille. On fait notre part pour désengorger [...] l’urgence, car ce n’est pas toujours le premier endroit où on doit aller. » — Une citation de Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais

Pour profiter de ce système fraîchement mis en place, il est nécessaire de prendre un rendez-vous. Une fois sur place, le personnel s’occupe du triage pour bien orienter les patients.

Selon les besoins, on ouvre de 8 h à 16 h, certaines journées, ou de 8 h à 20 h, d’autres journées. On a aussi la possibilité d’ouvrir selon les plages horaires nécessaires , explique Martine Bilodeau.

Comment prendre un rendez-vous? La prise de rendez-vous se fait avec le Guichet d’accès à la première ligne en appelant au 819-966-6201 ou au 1 833 966-6201 ou sur le site web de rendez-vous santé Québec.

Des urgences qui débordent

Il en a souvent été question au cours des dernières semaines : les urgences de bon nombre d’hôpitaux canadiens ont été engorgées plus rapidement qu’à l’habitude, cette année. L’Outaouais n’y a pas échappé.

Selon Mme Bilodeau, le mois de novembre est toujours synonyme d’un taux d’achalandage assez élevé, sauf que là, on l’a vécu plus tôt .

Depuis cet été, ç'a été un achalandage assez important avec les virus respiratoires qui sont arrivés beaucoup plus tôt. [...] C’est un achalandage qui se maintient et pour lequel on essaie de se préparer, car [le nombre de patients] va aller en grandissant.

Avec les informations de Stéphane Leclerc