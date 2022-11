Louiseville sous-traite la gestion des camps de jour à une entreprise privée

La Ville de Louiseville se tourne vers l’entreprise L’Air en fête, qui se spécialise dans la gestion de camps de jour publics et privés, pour l’organisation de ses camps de jour de l’été 2023. L’entreprise de Boisbriand offre ses services dans les régions de Montréal, des couronnes sud et nord ainsi que des Laurentides.

C’est rendu très difficile. On avait des jeunes avec nous depuis 4-5 ans qui travaillaient au camp de jour, mais ils nous ont quittés. Ils sont rendus à l’université, ils ne reviendront pas cette année, on recommence toujours , a commenté le maire de Louiseville Yvon Deshaies à l’émission Toujours le matin.

« On a de la misère à trouver des gens. » — Une citation de Yvon Deshaies, maire de Louiseville

Le premier magistrat a aussi mentionné l’agression sexuelle d’un enfant par Maxime Legros-Crête le 20 juillet 2021, qui a durement affecté les équipes selon lui.

Notre [service] des loisirs, quand [il] nous a parlé il y a 15 jours, [il] a dit : Écoutez, moi je fais le tour, il y a des endroits qui font ça, c’est merveilleux, ils donnent tous les services. Ils s’occupent de tout , a-t-il expliqué, précisant que cette sous-traitance sera essayée pour une année et ensuite évaluée.

Yvon Deshaies indique que l’inscription coûtera 18 $ supplémentaires pour le camp de jour estival. Ça va passer de 91 $ par semaine à 95 , a-t-il affirmé sur les ondes de Radio-Canada.

Louiseville sera observée par d’autres municipalités de la région. À Nicolet, l’option de faire appel à une entreprise privée a déjà été considérée. La Ville n’a toutefois pas l’intention d’aller de l’avant avec un tel scénario pour l’été 2023. On va surveiller avec intérêt l’idée que met en place Louiseville , répond Sébastien Turgeon du service des communications à la Ville. Il ajoute que l'organisation d'un camp de jour représente une charge de travail importante et que le défi du recrutement de la main-d'œuvre est tout aussi important.

La sous-traitance n’est pas une option pour la Ville de Trois-Rivières. Son porte-parole, Mikaël Morrissette, explique que la Ville continue de chercher des solutions pour augmenter le nombre de places et combler celles laissées vacantes au quotidien afin que le plus grand nombre d’enfants possible puissent en profiter. Il rappelle que le recrutement pose également des défis.

Avec les informations de Marc-Antoine Bélanger