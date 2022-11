Fin annoncée pour la seconde intercalaire, un cauchemar informatique

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Les entreprises de l’industrie technologique ont de quoi se réjouir : la seconde intercalaire, une correction temporelle, appartiendra bientôt au passé. C’est ce à quoi se sont entendus presque à l’unanimité les États membres du Bureau des poids et mesures, qui se réunissaient à Versailles vendredi.

Tous les 21 mois environ, depuis 1972, l’horloge du temps universel coordonné (UTC) a besoin d’un correctif qui tient compte du ralentissement progressif de la rotation de la Terre. Cette correction temporelle d’une seconde, appelée seconde intercalaire, est irrégulière – comme la vitesse de rotation de la Terre – et donc difficile à prévoir. Résultat : elle a causé depuis son introduction de nombreux maux de tête aux développeurs et développeuses dont les systèmes nécessitent une chronométrie précise. C’est notamment le cas du forum Reddit qui, en 2012, a été affecté par une panne d’une quarantaine de minutes. Ses serveurs ont été perturbés en raison d’une nouvelle seconde intercalaire. Le service DNS de Cloudflare a jeté le blâme sur cette correction temporelle lors d’une panne survenue en 2017 à minuit au Nouvel An. Les déboires causés par la seconde intercalaire ont même poussé Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, à publier un billet de blogue cette année plaidant en faveur de sa suppression. L’entreprise utilise une technique d’étalement pour éviter les pannes à chaque ajustement. « Chaque seconde intercalaire est une source majeure de douleur pour les personnes qui gèrent les infrastructures matérielles. » — Une citation de Extrait d’un billet de blogue de Meta Il faut croire que cette publication s’est rendue aux oreilles des scientifiques et pays membres du Bureau international des poids et mesures qui ont voté en faveur de la résolution D, qui vise à mettre un point final à cette pratique d’ici 2035. La résolution D doit toutefois être approuvée par l’Union internationale des télécommunications, organisation responsable de la transmission du temps universel avant de pouvoir être officiellement adoptée. La question fera l’objet d’un vote en 2023 par ses membres. Si la mesure reçoit ce dernier feu vert, elle entrera en vigueur au moins jusqu’en 2135. Pourquoi cette année? On veut laisser le temps aux métrologues et astronomes de mettre au point un système mieux adapté pour synchroniser les échelles de temps atomique et astronomique. À lire aussi : Une seconde de plus avant 2017

