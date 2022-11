Le taux d’homicides en hausse pour une troisième année de suite au Canada

Les services de police du pays ont recensé 788 homicides commis en 2021, soit 29 meurtres de plus qu’en 2020 sur l’ensemble du territoire canadien. Ce qui correspond à une hausse de 3 % du taux national d’homicides, qui se situe aujourd’hui à 2,06 meurtres pour 100 000 habitants, soit son niveau le plus élevé depuis 2005.

C’est la troisième année de suite que le taux d’homicide affiche une hausse au Canada.

Selon les données compilées par Statistique Canada, la hausse des homicides au pays est majoritairement attribuable à une augmentation notable des meurtres l’an dernier en Ontario (277 homicides; +37) ainsi qu’en Colombie-Britannique (125 homicides; +25).

Au Québec, on a fait état de 88 homicides en 2021, soit 1 de plus qu’en 2020.

Bien que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique affichent les nombres les plus élevés d'homicides, lorsqu’on tient compte de la taille de la population des provinces, c’est en Saskatchewan que le taux d’homicide est le plus élevé.

Avec 70 meurtres recensés en 2021, soit 6 de plus que l’année précédente, la Saskatchewan affiche un taux d’homicides de 5,93 pour 100 000 habitants, en augmentation de 9 % par rapport à 2020. C’est plus du double du taux national qui se situe à 2,06 homicides pour 100 000 habitants.

Les provinces qui ont affiché les plus fortes baisses du nombre de meurtres commis sur leur territoire ont été l’Alberta, avec 118 homicides, en recul de 23 par rapport aux données de 2020, et la Nouvelle-Écosse, dont le bilan a chuté de 14 homicides en 2021 pour s’établir à un total de 23. Il faut cependant noter que le bilan des homicides dans cette province était anormalement élevé en 2020 en raison de la tuerie de masse de Portapique.

Dans les grands centres urbains, c'est à Toronto qu’on a compté le plus de meurtres en 2021, avec 117 homicides, contre 60 à Vancouver, 48 à Montréal et 45 à Winnipeg.

Dans les grandes villes, les taux d’homicides les plus élevés ont été constatés à Regina (5,67 / 100 000 hab.), à Thunder Bay (5,63 / 100 000 hab.) et à Winnipeg (5,39 / 100 000 hab.).

Saviez-vous que… Le taux d’homicides était 1,3 fois plus élevé dans les régions rurales que dans les zones urbaines en 2021, avec des taux respectifs de 2,58 et 1,97 homicide pour 100 000 habitants.

Six fois plus d'homicides chez les Autochtones

Fait très préoccupant, le taux d’homicides est six fois plus élevé dans les communautés autochtones que dans la population non autochtone. Selon Statistique Canada, le taux d’homicides atteignait 9,17 pour 100 000 habitants au Canada en 2021, contre 1,55 dans la population non autochtone.

Parmi les victimes autochtones, près des deux tiers (65 %) étaient des membres des Premières Nations, 6 % étaient des Métis et 5 % étaient des Inuit , précise Statistique Canada.

Par ailleurs, toujours selon les données déclarées par les corps de police du pays, 247 victimes d’homicides étaient des personnes racisées, soit le tiers des victimes au pays. Ce qui se traduit par un taux d’homicides de 2,51 pour 100 000 habitants pour cette partie de la population.

Les armes à feu

Grosso modo, deux homicides sur cinq étaient attribuables aux armes à feu au Canada l’an dernier. Photo : Radio-Canada / Trevor Wilson

À l’échelle nationale, 40 % des homicides commis en 2021 ont été perpétrés avec une arme à feu. Grosso modo, deux homicides sur cinq étaient attribuables aux armes à feu au Canada l’an dernier. Ce qui représente une augmentation de 6 % par rapport aux données de 2020.

Le taux d’homicides commis à l’aide d’une arme à feu est passé de 0,73 en 2020 à 0,78 pour 100 000 habitants en 2021.

Taux d'homicides par arme à feu les plus élevés en 2021

(pour 100 000 habitants)

Saskatchewan : (1,86)

Nouvelle-Écosse : (1,21)

Manitoba : (1,01)

Colombie-Britannique : (1,00)

Alberta : (0,95)

L’utilisation d’une arme de poing était répertoriée dans 57 % des cas, contre 26 % pour les armes de chasse, alors que les 17 % restants ont été commis avec des armes à feu dont le type était inconnu.

À titre de comparaison, 32 % des autres homicides ont été commis à l’aide d’armes blanches ou d’objets pointus et 17 % par des coups portés.

C’est à Toronto que le plus de personnes ont été tuées par arme à feu l’an dernier, avec 61 homicides par balles, suivie de Vancouver (30), Montréal (25) et Edmonton (20).

En tenant compte de la population, c’est à Regina qu’on a recensé le plus haut taux de meurtres par armes à feu, avec un taux de 2,65 pour 100 000 habitants, en hausse de 40 % par rapport aux données de 2020.

Selon les données policières, 46 % des homicides par armes à feu en 2021 étaient par ailleurs attribuables aux activités des gangs criminels.

Les gangs criminels

L'escouade Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal a été formée en juin 2008, pour lutter contre les gangs de rue. Quatorze ans plus tard, elle est toujours active dans la lutte contre la violence armée. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

La violence des gangs criminels devient préoccupante au pays. Près du quart des homicides commis en 2021, soit 184, étaient reliés aux activités de gangs criminels. Les gangs ont commis 33 homicides de plus en 2021 que l’année précédente. Ce qui propulse le taux d’homicides liés aux gangs (0,48 pour 100 000 habitants) à son niveau le plus élevé depuis 2005.

C’est principalement en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec que les homicides attribuables aux gangs criminels ont le plus progressé.

En Ontario, on comptait 65 meurtres attribuables aux gangs criminels en 2021, en hausse de 13 par rapport à 2020. En Colombie-Britannique, on recensait 39 homicides (+13), contre 21 homicides au Québec (+6).

À l’échelle des villes, c’est Vancouver et Montréal qui ont connu les plus importantes hausses d’homicides liés aux gangs criminels en 2021, affichant des hausses respectives de +13 et de +11 meurtres par rapport aux données de 2020.

Encore une fois, si l'on tient compte de la taille de la population, c’est à Regina qu’on trouve le taux d’homicides liés aux gangs criminels le plus élevé parmi les grandes villes du pays, avec un taux de 3,03 pour 100 000 habitants, soit trois fois plus qu’en 2020 (1,14), note Statistique Canada.