Un phénomène du basket-ball d’Ottawa aux soins intensifs au Nebraska

Steph Okenge a toujours rêvé de jouer au niveau professionnel en basket-ball.

En tant que joueur d'élite au secondaire à Ottawa, il a réussi à franchir cette étape en partant pour le Nebraska grâce à une bourse universitaire.

Mais le mois dernier, les rêves du jeune Ottavien de 19 ans se sont brisés à jamais. À l’issue d’une sortie de route, la voiture dans laquelle il se trouvait s'est écrasée sur un ponceau de béton.

L'impact lui a brisé six des vertèbres, l'empêchant de bouger tout son corps, des pieds aux épaules, a expliqué son frère aîné Ben, en entrevue à l'émission de CBC Radio, Ottawa Morning, la semaine dernière.

Aujourd’hui, la famille Okenge doit vivre avec ce terrible accident, tout en essayant de trouver une façon de couvrir les frais médicaux de Steph lorsque l'assurance qu'il a souscrite auprès de son université s’achèvera.

Honnêtement, il a pris ça bien mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est une personne vraiment positive et cela transparaît vraiment , a raconté Ben Okenge.

Ce qu'il traverse, c’est du concret et ce n'est vraiment pas agréable. Pour lui, je n'essaie pas d’enjoliver les choses. Mais en même temps, nous sommes simplement heureux qu'il soit encore en vie.

En très mauvais état

L'accident s'est produit le 23 octobre, la fin de semaine d’accueil des étudiants à l'Université York, a expliqué son frère.

Steph et ses coéquipiers étaient debout depuis près d'une journée complète, la fin de semaine étant remplie d'activités, de basket-ball et de célébrations.

Il était assis sur le siège passager avant de la voiture de son coéquipier lorsque son ami s'est endormi au volant. La voiture a dévié de l'autoroute, a heurté un panneau puis est entrée en collision avec un ponceau, a raconté Ben Okenge.

Lorsque Steph Okenge est arrivé à l'hôpital, il était en très mauvais état , a-t-il poursuivi. Sa respiration était complètement assistée par un ventilateur. Il ne pouvait pas respirer par lui-même. C'était donc vraiment, vraiment effrayant de le voir comme ça.

Les dommages à sa moelle épinière qui en ont résulté étaient si graves, a-t-il dit, que les médecins pensent qu'il est peu probable que Steph Okenge retrouve un jour la sensation ou la possibilité de mouvoir son corps, de ses épaules à ses pieds.

Il a vraiment commencé à le réaliser il y a à peine une semaine. Et honnêtement, il s'en sort remarquablement bien dans les circonstances , a expliqué Ben Okenge.

On parle d'un jeune de 19 ans qui voulait être basketteur professionnel et à qui on dit qu'il ne bougera probablement plus jamais. Donc évidemment, c'est beaucoup pour lui.

Son assurance est sur le point de s'épuiser

L'espoir, a poursuivi Ben Okenge, est que son jeune frère puisse éventuellement quitter l'unité de soins intensifs du Nebraska, où il a reçu des soins depuis l'accident, et poursuivre sa convalescence au Canada.

Étant donné qu'il ne peut toujours pas respirer de manière autonome, sa famille devra probablement affréter un avion médical ridiculement cher pour le ramener, a commenté Ben Okenge.

Sa police d'assurance universitaire ne pouvant atteindre que 500 000 $, sa famille a lancé une collecte de fonds en ligne. Vendredi, ils avaient levé plus de 118 000 $ – un montant important, mais toujours en deçà de l'objectif de 400 000 $.

À ce fardeau financier s'ajoute le fardeau émotionnel. La famille Okenge fait ce qu'elle peut pour prendre soin les uns des autres. Ben Okenge raconte qu’il se sent coupable de vivre son quotidien, alors que son jeune frère est paralysé dans un lit aux soins intensifs.

Il y a des jours où c'est vraiment difficile juste de sortir du lit , a-t-il confié. Nous disons que nous sommes tous dans l'équipe de Steph en ce moment… Mais ce n'est certainement pas facile. Il y a eu beaucoup de larmes et pas beaucoup de sommeil. Ça a été horrible ces dernières semaines.