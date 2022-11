Alma fait appel à une firme externe pour inspecter 27 ponceaux

La ville consacre 450 000 $ pour mener ces expertises. L’objectif est d’éviter un autre drame comme celui du chemin Ulysse en septembre dernier où un affaissement de la route avait coûté la vie d’un conducteur.

Un événement similaire était survenu au printemps sur le chemin St-François sans faire de victime cette fois. La mairesse Sylvie Beaumont souhaitait avoir un portrait clair de la situation. Elle estime que l’état de chacun des ponceaux sera soigneusement analysé.

À la ville d’Alma, on a une petite équipe et on avait plusieurs chantiers en marche. Ça ne nous permettait d’avoir le portrait rapidement avant les budgets et le plan triennal qui s’en viennent rapidement. C’est dans cet objectif-là qu’on a demandé à une firme externe de nous donner un portrait qui va nous permettre de prendre des décisions et de faire des investissements pour la prochaine année , a-t-elle expliqué en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Une première inspection impliquant plus de 200 ponceaux faite par les employés des travaux publics à Alma a permis d’identifier ceux qui peuvent présenter des risques. Quatre ponceaux seront réparés en priorité dans les prochains mois.