Des syndiqués préoccupés par la restructuration du Groupe Sélection

La présidente du Syndicat québécois des employées et employés de services section locale 298, Sylvie Nelson, se dit très inquiète des impacts de la situation financière du Groupe Sélection.

Son syndicat représente près de 200 ravailleurs du Groupe Sélection, dont le quart au Havre de l'Estuaire.

Le 14 novembre dernier, le Groupe Sélection a annoncé vouloir procéder à une vaste restructuration financière en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

La présidente précise avoir été mise au courant de la situation financière de l’entreprise dans les médias, comme tout le monde.

« Environ 50 travailleurs sont très inquiets pour leur avenir [...] C’est dramatique pour eux ce qu'ils entendent dans les médias. » — Une citation de Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de services, section locale 298

Sylvie Nelson rappelle aussi le contexte pour les employés, qu’elle juge précaire actuellement, en soulignant que les résidences sont déjà en pénurie de personnel.

Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de services, section locale 298 (archives). Photo : Radio-Canada

La porte-parole syndicale craint que cette situation d’incertitude ajoute un poids supplémentaire pour les employés des résidences concernées, dont celle du Havre de l’Estuaire. Comment voulez-vous avoir du personnel quand vous payez un préposé aux bénéficiaires à la résidence [avec un salaire] qui commence à 15,35$ de l’heure? se demande Sylvie Nelson.

Selon elle, des discussions sont prévues entre le syndicat et le Groupe Sélection prochainement.

Et les usagers dans tout ça?

Au-delà des conséquences et de l’incertitude que cette situation génère auprès des employés, Sylvie Nelson se dit aussi inquiète pour les personnes âgées.

« Si j’avais des parents là, je serais très inquiète aussi… Qu’est-ce qui va arriver? » — Une citation de Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et employés de services, section locale 298

Le moral des troupes est bas présentement. On aimerait que le PDG prenne ses responsabilités [...] et dise c’est quoi ses solutions, à la fois pour les employés et pour les résidents , explique la présidente.

Sylvie Nelson a pourtant plutôt l’impression que pour le moment, le président-directeur général du Groupe Sélection, Réal Bouclin, semble davantage préoccupé par comment il va satisfaire ses actionnaires et comment il va s’en sortir que par les aînés et les employés.

Frein au nouveau projet de résidence à Rimouski?

En entrevue la semaine dernière, le maire de Rimouski, Guy Caron, s’est cependant voulu rassurant quant à l'avenir du projet de résidence pour aînés piloté par le Groupe Sélection.

Un croquis du bâtiment de la résidence pour aînés de Groupe Sélection à Rimouski (archives). Photo : Gracieuseté : Ville de Rimouski/Groupe Sélection

Il a souligné qu'il est encore trop tôt pour savoir quel impact cela aura sur le projet du Groupe de construire un immeuble de 170 logements pour aînés sur l'ancien site de la Grande Place. On a un contrat quand même assez solide, comme quoi les travaux doivent être réalisés d’ici le 30 juin 2024, avec des garanties financières à l’appui , expliquait la semaine dernière le maire de Rimouski, Guy Caron.

Il estime que les prochaines semaines seront déterminantes pour connaître la suite des choses. Le maire spécifie qu’advenant un échec du projet, le terrain retournerait à la Ville.

Groupe Sélection se place à l'abri de ses créanciers ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Même fréquence Groupe Sélection se place à l'abri de ses créanciers. Contenu audio de 4 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 4 minutes

Le Groupe Sélection est l’un des principaux constructeurs et gestionnaires de résidences pour personnes âgées du Québec.