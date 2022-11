Nicolas Ellis nommé premier chef invité avec les Violons du Roy

À titre de premier chef invité, Nicolas Ellis sera appelé à diriger plusieurs programmes lors des saisons régulières de l’orchestre de chambre de Québec. Il contribuera aussi à divers projets, incluant les festivals et les tournées. L’entente est d’une durée de trois saisons.

[...] La riche tradition des Violons du Roy ancrée dans le répertoire baroque et classique, ainsi que leur grande polyvalence et leur curiosité à jouer la musique des 20e et 21e siècles en font un ensemble absolument unique au Canada et sur la scène internationale. Je me réjouis de pouvoir m’inscrire dans leur histoire et de pouvoir annoncer cette nouvelle à l'aube de notre prochain programme autour des Variations Goldberg arrangées par Bernard Labadie, fondateur des Violons du Roy , a déclaré le principal intéressé, qui a déjà collaboré avec cet orchestre par le passé.

L’orchestre de chambre croit que l’arrivée du Saguenéen de 32 ans comme premier chef invité contribuera à la stabilité et à la continuité de son équipe artistique.

Nicolas Ellis a été formé au Conservatoire du Québec de Saguenay ainsi qu’à l’Université de Montréal et à l’École de musique Schulich de l’Université McGill. Il a fondé l’Orchestre de l’Agora de Montréal et a été chef en résidence à l’Orchestre symphonique de Québec.

Il a été le récipiendaire de la Bourse de carrière Fernand-Lindsay en 2017 qui récompense un jeune musicien talentueux en début de carrière. Il a aussi été nommé Révélation classique de Radio-Canada 2018-2019. Il a aussi remporté le Prix Goyer Mécénat Musica en 2021, qui est remis tous les deux ans à des musiciens classiques conjuguant excellence artistique et engagement social.

Les premières représentations de Nicolas Ellis avec les Violons du Roy, les Variations Goldberg, ont lieu le 24 novembre au Palais Montcalm de Québec.