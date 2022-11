Jusqu’à 5000 $ pour passer d’un système de chauffage au mazout à une thermopompe

Le gouvernement fédéral annonce les détails d’une nouvelle subvention pour aider les ménages canadiens à faible et moyen revenu à passer d'un système de chauffage au mazout à une thermopompe.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Sean Fraser en a fait l'annonce au nom du ministre des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson lundi à Stellarton en Nouvelle-Écosse.

Cette nouvelle mesure permettra aux ménages d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu'à 5000 $, selon son revenu. La nouvelle subvention pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe servira à couvrir les coûts du changement, dont l’achat et l’installation de thermopompes et l’enlèvement sécuritaire du réservoir de mazout. Il s'agit d'un investissement de 250 millions de dollars.

La subvention sera disponible en janvier 2023.

Critères pour l'obtention de la subvention : Les foyers canadiens doivent avoir un revenu net égal ou inférieur au revenu médian des foyers canadiens;  (Nouvelle fenêtre) 

 La demeure doit être chauffée au mazout en date de janvier 2023;

Le demandeur doit être le résident principal de la maison.

L’argent sera fourni en amont pour payer le changement de système. La nouvelle subvention peut être combinée avec les subventions existantes pour des maisons plus écologiques.

30 % des propriétaires utilisent encore le mazout pour chauffer leur maison au Canada atlantique. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

En septembre, le gouvernement fédéral a mis de côté une autre somme de 250 millions $ sur quatre ans pour un programme visant à rendre le chauffage plus abordable pour les ménages partout au pays.

Une bouée de sauvetage

Kayla Muir et son conjoint sont les parents de deux jeunes garçons âgés de 1 et 3 ans. L'année dernière, à la fin de l'hiver, sa famille n'avait plus les moyens de remplir son réservoir. Elle raconte s'être rendue à la station-service du coin pour remplir un bidon à la fois.

Kayla Muir et sa famille doivent faire des sacrifices en raison du prix du chauffage. Photo : Radio-Canada

Une des dépenses les plus importantes pour notre famille est le chauffage en hiver et tristement nous devons couper sur d’autres choses nécessaires pour le payer , mentionne la mère néo-écossaise.

Au Canada atlantique, 30 % des propriétaires utilisent encore le mazout pour chauffer leur maison. Cette proportion est de 56 % à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le prix du mazout a triplé depuis deux ans dans plusieurs régions.

Un programme complémentaire

Le gouvernement fédéral affirme que le remplacement du mazout par une thermopompe peut faire économiser des milliers de dollars aux propriétaires chaque année.

Le ministre Fraser a souligné que ce genre d'annonce permet à la fois d'aider les ménages qui souffrent des effets de l'inflation et de combattre les changements climatiques.

Lorsque nous avons vu l’ouragan Fiona, nous ne pouvions pas nier qu’il y avait un coût aux changements climatiques , a-t-il indiqué.

Cette subvention pourra être combinée à d'autres programmes du gouvernement fédéral ou des provinces.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a lancé un programme d’efficacité énergétique permettant notamment l’acquisition gratuite de mini-thermopompes à des ménages dont le revenu brut n'excède pas 70 000 $ par année.

Une équipe de l'entreprise Greenfoot Energye est occupée à installer une mini-thermopompe. Photo : CBC / Shane Hennessey

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement a récemment supprimé une option de financement pour l'achat d’une thermopompe.

À l’Île-du-Prince-Édouard, la demande pour les thermopompes explose en raison de l’augmentation du prix du mazout. En février dernier, le prix d'un litre de mazout était de 1,33 $ à l'Île-du-Prince-Édouard. Le 15 octobre, ce litre a atteint 2,08 $, une augmentation de 56 %. Lundi, le prix du mazout dans cette province était de 1,68 $.