Le N.-B. établit 7 unités policières pour s’attaquer aux drogues et aux armes à feu

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial met sur pied sept « unités de contrôle intégrées » pour s’attaquer aux crimes liés aux drogues et aux armes à feu.

La province veut être davantage impliquée dans la lutte au crime, mais on connaît encore peu de détails sur ces nouvelles unités.

Le chef de la force policière de Woodstock, Gary Forward, qui est aussi le président de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick, a confirmé à CBC la création de ces unités, en ajoutant que la province a l’intention d’en faire une annonce formelle lors d’une conférence de presse à une date ultérieure.

Dans un courriel, la porte-parole du ministère de la Justice Judy Désalliers dit que la GRC , des corps municipaux, des analystes en criminologie et des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique seront mis à contribution pour lutter contre les crimes liés à la drogue de rue et de niveau intermédiaire .

En tout, il y a sept unités, comprenant au total neuf policiers de la GRC , dix agents municipaux, deux analystes criminels et huit agents provinciaux.

Plus de saisies

Le ministère ne précise pas le nombre de corps policiers municipaux impliqués.

Lors d'une réunion d'un comité municipal, le chef de police de Fredericton Martin Gaudet a indiqué que son organisation avait reçu du financement pour l’embauche de deux agents. Ceux-ci, ainsi qu’un agent du ministère de la Justice et Sécurité publique, se joignent à son groupe de lutte contre les drogues.

Martin Gaudet, chef de la police municipale de Fredericton. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Le chef Gaudet a indiqué que ces ajouts permettront à la police de Fredericton d’effectuer plus de saisies. Il a pointé une récente opération dans le sud-est de la province par la GRC , qui serait la plus importante saisie de fentanyl au Nouveau-Brunswick.

De plus, en avril, la police de Fredericton a effectué la plus grosse saisie de son histoire quand la police a trouvé cinq kilogrammes et demi de méthamphétamine en cristaux.

Pour cesser de travailler en silos

Le président de l’Association des chefs de police Gary Forward explique que les discussions avec la province ont commencé il y a un an. Selon lui, les organismes d’application de la loi travaillaient en silos et la province cherchait une façon d’améliorer le travail.

Les chefs ont approuvé. Ils se sont dit : "est-ce qu’on peut continuer à s’occuper de tout ça de notre côté? Ou pouvons-nous prendre une approche qui nous permet d’attaquer des problèmes à l’aide d’autres partenaires" , explique-t-il.

Il souligne n’avoir jamais vu une telle approche et se dit heureux de voir ce nouveau modèle.

Il y a un an, l’ancien ministre de la Justice Ted Flemming a remercié le commandant de la Division J au Nouveau-Brunswick Larry Tremblay. Dans une lettre adressée à la grande patronne de la GRC Brenda Lucki, M. Flemming, avait souligné l’importance de s’attaquer aux crimes liés aux drogues dans la province.

Dans son budget, le Nouveau-Brunswick a réservé 3,3 millions de dollars pour « intensifier la lutte contre les infractions liées à la drogue ».

Des maires satisfaits

La mairesse de Saint-Jean Donna Reardon dit soutenir le concept des nouvelles unités de contrôle. Sa ville a vu une augmentation des surdoses, mais aussi des vols et d’autres crimes reliés aux drogues.

La mairesse de Saint-Jean Donna Reardon espère que les opérations s'attaqueront aux trafiquants d'abord. Photo : Radio-Canada

Elle souhaite toutefois que les efforts de la police se concentrent sur les réseaux de trafiquants et non seulement sur les utilisateurs.

Plus d'arrestations d’une personne qui vit avec une dépendance, ce n’est pas la réponse , pense-t-elle.

Le maire de Miramichi Adam Lordon croit aussi que de telles initiatives doivent être accompagnées d’un plan pour la santé mentale.

C’est important que ces efforts [policiers] soient accompagnés d’efforts pour la prévention des dépendances et pour empêcher les gens d’entrer dans le cycle de consommation au départ , dit-il.

Le maire de Woodstock Arthur Slopp confirme que sa municipalité participe au programme des nouvelles unités. Il s’inquiète de l'augmentation de l’utilisation des drogues dans sa région et se dit très satisfait que sa municipalité participe à cette nouvelle initiative.

Avec des informations d’Aidan Cox de CBC