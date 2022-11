Le verdict au procès de l’ancien maire de Surrey, Doug McCallum, est attendu lundi

L'incident au coeur de l'accusation s'est produit le 4 septembre 2021. À l'époque, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, les résidents de Surrey étaient profondément divisés sur la question de quelle force policière devrait être responsable de leur municipalité.

Doug McCallum a été élu à la mairie de Surrey en 2018 à l'issue d'une campagne au cours de laquelle il avait promis la transition à un service de police municipal, plutôt que de continuer de faire appel aux services de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cette transition était bien entamée en 2021, mais des groupes de résidents de la municipalité s'y opposaient toujours avec ardeur. Maire à l'époque, Doug McCallum se trouvait dans le stationnement d'une épicerie quand il a été interpellé par une citoyenne militant pour le maintien de la GRC à Surrey.

Debi Johnstone était au volant de sa Mustang décapotable au moment de l'altercation. Au cours des deux semaines de procès, elle a témoigné avoir crié : démissionne McCallum , quand elle l'a vu dans le stationnement.

Debi Johnstone et Doug McCallum s'entendent sur le déroulement de l'incident jusqu'ici, mais pas sur ce qui a suivi.

Debi Johnstone a témoigné avoir crié au maire de démissionner et l'avoir insulté, mais elle nie lui avoir roulé sur le pied. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Elle dit être repartie sans heurter le politicien de 78 ans avec sa voiture. Il affirme qu'elle lui a roulé sur le pied gauche.

À un buisson de la vérité

La vidéo de surveillance de l'épicerie montrant l'interaction ne permet pas de faire la part des choses, car un buisson cache la roue de la voiture et le pied de Doug McCallum.

Le procureur spécial nommé dans cette affaire, Richard Fowler, affirme que les déclarations qu'a faites Doug McCallum à la police et lors de son appel au 9-1-1 allaient clairement à l'encontre de ce que présente la vidéo de surveillance.

Le septuagénaire a affirmé à répétition que Debi Johnstone l'avait coincée contre sa voiture. Il a aussi laissé entendre qu'elle était repartie en trombe, ce qui est infirmé par la vidéo de surveillance.

Les avocats de l'ancien maire ont affirmé que le choc et les infidélités de la mémoire sont en cause, mais le procureur de la Couronne, Richard Fowler, a souligné que l'ancien maire du Surrey était un homme qui ne manquait pas d'accomplissements et que ses mots n'étaient pas de simples exagérations insouciantes .

Une photo du pied gauche de Doug McCallum soumise comme preuve dans le cadre du procès. La défense a noté qu'il n'était pas anormal qu'il n'y ait pas de fracture présente quand un pied est écrasé par la roue d'une voiture. Photo : Cour provinciale de la Colombie-Britannique

Deux semaines d'audiences

L'accusé n'a pas témoigné. En plus du témoignage de Debi Johnstone, la cour a entendu ceux de l'enquêteur en chef de la GRC au dossier et de plusieurs experts de la défense.

La Couronne a affirmé que même si la roue arrière du véhicule de Debi Johnstone avait roulé sur le pied de Doug McCallum, la preuve démontre qu'il a intentionnellement exploité ce qui était essentiellement un accident en affirmant qu'il s'agissait d'autre chose .

L'avocat Eric Gottardi a soutenu lors des arguments finaux de l'équipe de la défense que le pied de leur client avait bel et bien été écrasée par la roue de la voiture de Mme Johnstone et qu'il avait droit de porter plainte. Il n'avait pas l'intention de faire perdre le temps des policiers ou de faire taire une adversaire , a-t-il dit à la cour.

Il a simplement rapporté un comportement très inquiétant de la part de Mme Johnstone, arrivant à la suite à une longue liste de comportements inquiétants de la part de Mme Johnstone , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Jason Proctor