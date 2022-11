Des personnes LGBTQ+ du nord de l’Alberta dénoncent des actes de vandalisme

Des membres de la communauté LGBTQ+ de Grande Prairie ne se sentent pas en sécurité à cause de plusieurs actes de vandalisme haineux contre des symboles de la fierté.

Selon la GRC, le dernier acte de vandalisme a eu lieu sur la murale LGBTQ+ au début du mois de novembre, où des signes et mots haineux ont été peints en vert.

J de Montarnal, qui travaille pour l’organisation Community Village où se trouve la murale, dit être sur ses gardes. Colère, tristesse et frayeur sont les sentiments que je vis .

J de Montarnal, qui s'identifie comme queer et non binaire, vit à Grande Paririe depuis 2016. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

La murale n’est pas la seule cible des actes homophobes. En septembre et octobre, des drapeaux de la fierté installés sur une propriété ont été volés. Un drapeau a également été retrouvé calciné dans le centre-ville.

Yax Posas, président de Gay and Lesbian Association of the Peace, croit toutefois que cette homophobie n’est pas représentative des sentiments de la majorité de la population de la ville.

Je crois que plus nous aurons de visibilité, plus nous interpellerons des personnes qui ont de la difficulté à accepter les choses qu’elles ne comprennent pas , dit Yax Posas.

La murale sera repeinte quand il fera suffisamment chaud, laissant entre-temps les graffitis haineux à la vue de tout le monde. La murale a été repeinte l’été dernier pour couvrir des graffitis du même genre.

« Nous tentons d’améliorer la surveillance, comme en ajoutant des caméras et en développant une méthode pour régulièrement examiner les enregistrements afin de trouver les coupables. » — Une citation de Yax Posas, président de Gay and Lesbian Association of the Peace

La GRC de Grande Prairie n’a toujours pas trouvé de suspect : le vandalisme a certainement les signes d’un crime haineux. Cependant, il est difficile de spéculer sur les motivations des coupables sans les avoir identifiés , dit la gendarme Lindsay McNab.

J de Montarnal souhaiterait toutefois avoir une conversation avec les vandales. J’aimerais qu’ils puissent communiquer leur point de vue sans nous mettre en danger .

Nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde soit d’accord avec qui nous sommes et ce que nous faisons, mais il faut trouver un terrain d’entente où l’on peut tous se respecter , conclut Yax Posas.

Avec des informations de Luke Ettinger