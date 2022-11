Code gris à l’Hôpital Queensway Carleton : retour sur une nuit mouvementée

Des dossiers médicaux inaccessibles, des équipements inopérants, des téléphones et des téléavertisseurs de secours défectueux et une mauvaise communication de la part des administrateurs ont tourmenté le HQC pendant près de 20 heures au début du mois de septembre, lorsqu'un code gris a été déclaré, selon des documents internes obtenus grâce à une demande d’accès à l’information.

Un code gris est utilisé par les hôpitaux pour signaler la perte ou la défaillance d'une infrastructure de l'hôpital.

L'alerte a été sonnée un peu après midi, le 9 septembre, qui a duré jusqu'à 9 h 38 le lendemain.

Selon les dirigeants de l’établissement, une double panne de matériel informatique, le noyau primaire suivi du noyau de secours, a tout affecté, des appareils médicaux jusqu’aux téléphones.

C'est le pire des scénarios , a conclu un vice-président de l'Hôpital dans un mémo.

Dans les heures qui ont suivi la levée du code gris, plusieurs médecins ont exprimé leur colère et leur frustration quant à la façon dont la crise a été gérée.

Je suis très déçu qu'on nous ait demandé de continuer à voir de nouveaux patients, alors que notre service et l'hôpital avaient un code gris grave/catastrophique , a écrit un médecin dans un courriel adressé aux dirigeants de l'Hôpital.

Notre service d'urgence aurait dû être fermé pour nous permettre de prendre en charge les patients admis et existants dans notre service. Une fois de plus, je n’en reviens pas que notre voix collective dans notre hôpital ne soit pas valorisée.

La cause de la panne n'a pas encore été révélée. Dans une déclaration à CBC , un porte-parole de l'Hôpital a mentionné que le vieil équipement pourrait avoir joué un rôle, et que les pièces en question ont depuis été remplacées.

Préoccupations concernant les patients et la vie privée

Les courriels et les notes internes échangés entre les membres du personnel montrent que les médecins ont parfois dû trouver des moyens non conventionnels, voire contraires à l'éthique, afin de surmonter les difficultés liées à l'équipement.

Il n'y avait pas d'accès aux rapports pour les examens. Nous avions un radiologue de l'Alberta et nous devions utiliser la couverture de notre téléphone cellulaire pour demander des images et obtenir des rapports. Nous avons peut-être enfreint quelques règles de confidentialité pour pouvoir aider les patients , écrit le médecin dans un courriel post-mortem.

Au moins quatre médecins ont exprimé leur consternation face à cet événement catastrophique , selon les dossiers. CBC /Radio-Canada n'identifie pas ces quatre personnes, puisque la manifestation de leur mécontentement était clairement exprimée en interne.

Selon les notes de la réunion du personnel, des questions ont également été soulevées au sujet de la confidentialité des patients concernant la fourniture de résultats de laboratoire critiques par radio pendant la panne.

Le responsable de la protection de la vie privée de l'Hôpital, Tim Pemberton, a reconnu que ce n'est pas idéal, mais c'est ce que nous pouvons faire de mieux dans ces circonstances pour assurer la confidentialité et la sécurité des patients , peut-on lire dans le procès-verbal du 9 septembre.

Dans la déclaration faite par la suite à CBC , l'Hôpital Queensway Carleton a affirmé qu'aucun incident lié à la sécurité des patients n'a été signalé, ni aucune violation de la vie privée .

Brouille chaotique pour les sauvegardes

Pendant les premières heures de la crise du code gris, alors que la plupart des téléphones et des systèmes informatiques étaient hors service, le personnel s'est démené pour s'informer mutuellement et trouver d'autres moyens de communication.

Nous connaissons actuellement des problèmes qui semblent être liés à notre réseau , a écrit la responsable des services informatiques du HQC , Karen McMullen, dans une note destinée à tout le personnel.

Le service des urgences était déjà plein lorsque le code gris a été déclaré, mais comme aucun des médecins n'était en mesure d'accéder pleinement aux données sur les patients ou d'envoyer des ordres médicaux, le personnel s'est empressé de distribuer des téléavertisseurs et des radios de secours dans les différents services.

Les sonneries d'appel et les alarmes de lit des patients ont été déconnectées des téléphones sans fil que les infirmières utilisent normalement pour y répondre. En réponse, on a demandé aux infirmières de vérifier personnellement chaque patient toutes les 15 minutes et de se fier au bruit visuel de la sonnerie d'appel et à la lumière clignotante dans le couloir.

Selon le service informatique de l'Hôpital, la panne de réseau a été causée par une défaillance matérielle centrale . Une déclaration de l’établissement a noté qu'un problème [de] logiciel a encore entravé le système de sauvegarde qui était censé se déclencher et qui n'a pas fonctionné en conséquence.

Avec un peu de chance, nous serons de nouveau en ligne dans quelques heures , a écrit Mme McMullen en milieu d'après-midi, après l'annonce du code gris.

Or, il a fallu attendre 17 heures de plus pour que la responsable des services informatiques donne le feu vert.

L’urgence est restée ouverte

À l'approche de la nuit, les dirigeants de l'Hôpital ont été confrontés à un autre dilemme : garder ou non le service d'urgence ouvert.

Les ambulances ont été redirigées vers l'Hôpital d'Ottawa pendant la journée, mais l'équipe de direction de HQC a choisi de garder le service d'urgence ouvert toute la nuit, même si des médecins leur demandaient de faire le contraire.

À l'heure du souper, un médecin a été placé dans la zone de triage pour évaluer les patients.

On nous a demandé de fermer le service d'urgence , a révélé la vice-présidente des soins aux patients, Yvonne Wilson, dans un courriel daté du 10 septembre.

Nous avons pesé le risque de fermer l'accès aux soins d'urgence pour nos patients, la capacité des trois autres hôpitaux à absorber ces patients et l'impact sur la capacité des services médicaux d'urgence à fournir des services à notre communauté, par rapport à la capacité de nos prestataires à fournir des soins malgré les retards dans l'imagerie, les résultats de laboratoire et l'utilisation des procédures de temps d'arrêt. Ces facteurs nous ont aidés à prendre la décision de garder notre service d'urgence ouvert.

Mme Wilson a envoyé cette explication en réponse à une série de plaintes de médecins dans les jours qui ont suivi la panne.

Dans un courriel, un médecin qui travaillait de nuit a écrit qu'il se sentait très mal à l'aise avec le manque d'accès aux téléphones, aux logiciels de soins de santé et aux rapports sur les patients.

Les services médicaux d'urgence avaient un infirmier qui tenait le fort pour certains de leurs chargements. Les ambulances semblent ne plus avoir reçu le mémo et ont commencé à affluer à nouveau vers 23 h.

Selon le compte rendu de la réunion, au plus fort de la nuit, neuf ambulances déposaient des patients à l'Hôpital, ce qui a été un défi pour le service des urgences. Ils sont restés pendant de nombreuses heures , peut-on lire dans les notes.

Le Service paramédic d'Ottawa a déclaré avoir connu quatre heures de niveau zéro , le soir du 9 septembre. Les ambulances étaient au maximum de leur capacité de 17 h à minuit.

La décision de l'Hôpital de garder son service d'urgence ouvert pendant la panne a permis aux patients d'Ottawa d'obtenir des soins en temps opportun ce soir-là , a mentionné le chef des services paramédicaux, Pierre Poirier.

Mais un autre médecin a déclaré qu'il était à 100 % d'accord pour dire que l'Hôpital aurait dû fermer le service des urgences .

Tous ceux qui travaillaient ce soir-là se sont démenés sur le plan médico-légal, en essayant de pratiquer la médecine avec toutes les restrictions détaillées , a-t-il écrit, en faisant référence aux préoccupations médicales et juridiques de son collègue et de lui-même.

Interrogé sur sa décision de garder l'urgence ouverte, l'Hôpital Queensway Carleton a déclaré à CBC qu'il n'avait pas d'autre choix que de rester ouvert .

Un vieil écran pour visualiser les examens d'imagerie médicale

Selon les différents comptes rendus de réunion, le personnel de l'Hôpital a trouvé le moyen d'utiliser un vieil écran pour visualiser les examens d'imagerie médicale.

Il y a une station installée dans la salle de tomographie et les médecins des urgences doivent venir voir les images , peut-on lire dans les notes internes, ajoutant que le moniteur était connecté à une seule console.

D'après les plaintes des médecins, il semble que le moniteur ait également été utilisé pour visualiser les résultats des radiographies.

Il nous a été communiqué que le radiologue de garde ne serait pas en mesure de fournir des lectures pour notre service pour des raisons peu claires. Je pense qu'il n'était pas à l'aise pour lire les images sur ce petit moniteur, car celui-ci ne fournissait pas une résolution adéquate.

Le médecin a mentionné qu'il lui incombait d'interpréter la radiographie en plissant les yeux sur le minuscule écran .

Pourquoi s'attend-on à ce que nous continuions à fournir des soins dans un environnement inférieur aux normes, mais nos consultants ne reçoivent pas les mêmes ordres de marche? écrit le médecin en référence au radiologue de garde.

Dans sa déclaration ultérieure à CBC , l'Hôpital Queensway Carleton a contesté la description du moniteur.

Nous avons ajouté un moniteur haute définition à notre scanner. Il permettait de visualiser les images, mais pas les ensembles d'outils supplémentaires pour les radiologues.

Dans un courriel interne, un médecin a déclaré qu'il devait se fier à ses compétences de base et à ses instincts pour traiter les patients, faisant une comparaison avec le fait de travailler au 19e siècle.

Écoutez, je suis heureux de travailler comme William Osler et d'utiliser mon stéthoscope et mon sens clinique , a-t-il écrit, en référence au légendaire médecin canadien et à l'un des professeurs fondateurs de l'Hôpital, Johns Hopkins.

Au fil de la nuit, certains membres du personnel hospitalier ont pu accéder à certaines parties du système de réseau. Cependant, lors de la dernière mise à jour technique juste après minuit, la direction de l'Hôpital a décidé d'attendre au lendemain pour annuler le code gris.

Bien que le personnel n'ait reçu le feu vert qu'après 9 h, les personnes des différents services ont été encouragées à recommencer à utiliser certains logiciels et à trouver d'autres solutions alternatives.

Les ordonnances de médicaments, par exemple, étaient rédigées sur papier rose et envoyées à une société de télépharmacie tierce pour être traitées.

Des messages peu nombreux sur les médias sociaux

Tout au long de la nuit, l’Hôpital a fourni très peu d'informations au public, annonçant sur les réseaux sociaux qu'une panne de réseau pourrait avoir un impact sur les temps d'attente dans notre service d'urgence, car l'équipe passe à l'enregistrement des dossiers sur papier et aux procédures de temps d'arrêt .

Dans un courriel envoyé aux dirigeants du HQC dans la matinée, un médecin a critiqué la stratégie de communication.

Dans la déclaration qu'il a faite par la suite à CBC , le HQC a indiqué qu'il affichait normalement des panneaux de temps d'arrêt dans le service des urgences. Cependant, on a découvert qu'ils étaient manquants .

Ils ont depuis été réimprimés et se trouvent au service des urgences pour le moment où ils seront nécessaires , a déclaré l’Hôpital.

Plus d'une fois, l'Hôpital a accusé la pandémie d'exacerber une situation déjà stressante.

Notre système de soins de santé est fragile. Cela rend chaque nouveau problème aggravé, comme une panne de réseau, plus complexe. Cela fait peser un lourd tribut sur notre équipe de première ligne , indique le communiqué.