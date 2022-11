Une histoire pour partager des valeurs d’ouverture et de solidarité

Une quinzaine d'enfants, de quatre à sept ans, étaient conviés dimanche à la librairie Appalaches de Sherbrooke. Ils ont assisté à la lecture du récit, Sois un arbre, qui fait la promotion des valeurs de solidarité et d'ouverture.

Les études démontrent que c'est important que les enfants soient en contact avec ces valeurs-là dès le plus jeune âge pour que ça fasse partie de leur normalité des valeurs qu'ils portent pendant toute leur vie , explique l'agente d'éducation au Carrefour de solidarité internationale ( CSI ), Dominique Forget.

Cette journée se déroule dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. Photo : Radio-Canada / Joel Provencher

On trouve ça important de parler de ces enjeux-là à la plus jeune génération. En plus, ça passe par le livre. Pour nous, c'est une évidence que les livres sont porteurs de belles valeurs et qu'ils peuvent aider à grandir , ajoute le libraire, David Lessard-Gagnon.

Des activités du genre se déroulaient dans douze autres régions du Québec.