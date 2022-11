Deux victoires à domicile pour les Saguenéens

Les Saguenéens de Chicoutimi ont connu une fin de semaine parfaite devant leurs partisans au centre Georges-Vézina, signant des victoires contre les Eagles du Cap-Breton et le Drakkar de Baie-Comeau. Les Saguenéens occupent désormais le sixième rang de l’Association de l’Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les Sags l’ont d’abord emporté 4-1 samedi avant de s’imposer par la marque de 4-3 en prolongation dimanche face à leurs rivaux de la Côte-Nord.

Dans cette deuxième victoire, le défenseur Marc-André Gaudet s’est illustré à plusieurs niveaux. Gaudet a inscrit le but vainqueur lors de sa deuxième réussite du jour en plus de récolter une passe. Le hockeyeur de 19 ans a également décoché sept tirs au but.

Ces deux gains ont été portés à la fiche du gardien Charles-Antoine Lavallée.

Les Sags seront de retour en action le vendredi 25 novembre. Ils accueilleront alors la visite de l’Armada de Blainville-Boisbriand.