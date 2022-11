Séisme en Indonésie : au moins 46 morts et 700 blessés

Au moins 46 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île indonésienne de Java, qui a fait trembler des gratte-ciel jusque dans la capitale Jakarta.

Selon les dernières données, 46 personnes ont été tuées... Environ 700 personnes ont été blessées , a déclaré sur la chaîne Metro TV Herman Suherman, chef de l'administration de la ville de Cianjur, en Java occidental, évoquant l'afflux continu de victimes.

Il a déclaré plus tôt qu'au moins 300 personnes étaient traitées dans un seul hôpital de la ville.

La plupart ont des fractures après s'être retrouvées coincées dans les décombres de bâtiments , a-t-il rapporté à Metro TV.

Des commerces, un hôpital et un pensionnat islamique de la ville ont subi d'importants dégâts du fait du séisme, selon la presse locale.

Des médias ont montré plusieurs bâtiments de Cianjur dont le toit s'est effondré.

Des centaines, et même peut-être des milliers de maisons, ont été endommagées par le séisme, a indiqué à l'AFP Adam, un porte-parole de l'administration de Cianjur, qui ne porte qu'un prénom comme beaucoup d'Indonésiens.

Le bilan pourrait s'alourdir

M. Suherman a également rapporté que des proches des victimes étaient regroupés à l'hôpital Sayang, prévenant que le bilan pourrait s'alourdir, des villageois pouvant se trouver encore coincés dans les décombres.

Nous nous occupons actuellement des personnes qui se trouvent en situation d'urgence dans cet hôpital. Les ambulances continuent à arriver à l'hôpital depuis les villages , a-t-il décrit.

Il y a de nombreuses familles dans des villages qui n'ont pas encore été évacuées .

Les autorités avaient rapporté plus tôt avoir secouru une femme et un bébé piégés dans un glissement de terrain à Cianjur.

Nous appelons les gens à rester à l'extérieur des bâtiments pour le moment, étant donné qu'il pourrait y avoir d'éventuelles répliques , a déclaré aux journalistes la directrice de l'agence indonésienne de météorologie, Dwikorita Karnawati.

L'épicentre était situé près de cette ville à quelque 100 kilomètres au sud de Jakarta, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

Le service géologique américain USGS avait estimé dans un premier temps la magnitude du séisme à 5,4.

Aucune victime à Jakarta

Aucune victime ni aucun dégât important à Jakarta n'a été rapporté dans l'immédiat, mais dans la capitale, des personnes se sont précipitées hors des bâtiments. Mayadita Waluyo, juriste de 22 ans, a décrit la panique des employés se ruant vers les issues de secours.

J'étais en train de travailler quand le sol a tremblé. Je pouvais sentir clairement la secousse , a-t-elle raconté.

Des centaines de personnes patientaient à l'extérieur après le séisme, portant pour certaines des casques de protection afin de se protéger des chutes de débris, a rapporté un journaliste de l'AFP.

Un phénomène courant

L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent.

En 2018, l'île de Lombok et l'île voisine de Sumbawa avaient été frappées par un violent tremblement de terre qui avait fait plus de 550 morts.

La même année, un autre séisme d'une magnitude de 7,5 avait provoqué un tsunami qui avait frappé Palu, sur l'île de Sulawesi, entraînant la mort ou la disparition de 4300 personnes.

L'île de Java avait pour sa part été touchée par un séisme de magnitude 6,3 en 2006, près de la ville de Yogyakarta (centre), provoquant environ 6000 morts et des dizaines de milliers de blessés.

Un an plus tôt, un séisme de magnitude 8,7 frappant la côte de Sumatra, régulièrement touchée, avait tué plus de 900 personnes.

Mais le pays reste marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra.

Il avait provoqué un important tsunami qui avait entraîné la mort de 220 000 personnes dans toute la région, dont 170 000 pour la seule Indonésie, une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées.