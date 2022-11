La Turquie frappe les régions kurdes de Syrie et d’Irak

La Turquie a mené dimanche des raids aériens dans le nord de l'Irak et de la Syrie qui ont fait une trentaine de morts dans plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du Parti des travailleurs du Kurdistan, accusés par Ankara du récent attentat meurtrier à Istanbul.

Dans une réplique apparente contre Ankara, des tirs de roquette effectués depuis le territoire syrien ont atteint un poste-frontière turc faisant au moins huit blessés, deux soldats et six policiers turcs, selon l'agence officielle turque Anadolu.

L'opération aérienne "Griffe Épée" a été menée avec succès dans le cadre de notre stratégie visant à éliminer les attaques terroristes du nord de l'Irak et de la Syrie, assurer la sécurité des frontières et éliminer le terrorisme à sa source , a déclaré le ministère turc de la Défense, dans un communiqué.

Immédiatement accusés de l'attentat d'Istanbul qui avait fait six morts et 81 blessés le 13 novembre, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Forces démocratiques syriennes (FDS, coalition armée dominée par les Kurdes), soutenues par Washington, avaient nié toute implication.

L'heure des comptes a sonné! Les salauds devront rendre des comptes pour leurs attaques perfides , avait cependant lancé le ministère turc dans la nuit sur Twitter.

Selon le site web turc Yeni Safak, qui relaient des images de l'armée, les noms des deux enfants, Ecrin et Yagmur, tués dans l'explosion, ont été inscrits au marqueur noir sur les missiles largués au cours de l'opération.

Au total, 89 cibles comprenant des abris, tunnels, dépôts de munitions, postes de commandement et camps d'entraînement ont été détruits , et beaucoup de terroristes ont été neutralisés , a affirmé le ministère turc de la Défense.

Une trentaine de morts

Les frappes dans les provinces syriennes de Raqa et Hassaké (nord-est) et d'Alep (nord) ont fait au moins 18 morts dans les rangs des FDS et 12 morts dans ceux du régime syrien, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie. Il y a eu 40 blessés, selon la même source.

L' ONG a également fait état de la mort d'un journaliste, Issam Abdallah, correspondant syrien d'une agence de presse kurde.

Les autorités autonomes kurdes ont de leur côté fait état d'au moins 29 morts.

Ces attaques [...] ne resteront pas sans réponse. Au moment et à l'endroit appropriés, nous répondrons avec force et efficacité , ont promis dans un communiqué les FDS , avant l'annonce des tirs de roquette contre la frontière turque.

L'agence officielle syrienne Sana a elle confirmé la mort de plusieurs soldats syriens, sans en préciser le nombre.

Le ministère syrien de la Défense a dénoncé des agressions turques dans lesquelles des soldats ont été tués .

Les frappes ont visé principalement la ville de Kobané (nord) et ses environs, près de la frontière turque, notamment des silos à grains près d'Al-Malikiyah (nord-est) et une centrale électrique au sud de cette province, située dans des zones sous le contrôle des FDS .

Les frappes turques ont complètement détruit la quatrième centrale électrique de Taql Bakl, près d'Al-Malikiyah dans le sud de la province de Hassaké, a rapporté un photographe de l' AFP , qui a vu des cadavres dimanche matin près d'une voiture.

Selon Souleiman Abou Hawkar, habitant de la région, l'aviation turque a bombardé à plusieurs reprises la centrale. Nous nous employions à sauver les blessés et à récupérer les corps lorsque l'avion a de nouveau bombardé, alors nous avons fui .

Les bombardements ont également ciblé des positions où les forces du régime de Damas sont déployées à Raqa, Hassaké et Alep, selon l'OSDH.

Kobané, la ville qui a défait l'État islamique, est la cible de bombardements par l'aviation de l'occupation turque , a annoncé Farhad Shami, un porte-parole des FDS , qui a rapporté que deux membres de leur formation ont été tués à Al-Malikiyah, et quatre soldats prorégime dans le nord d'Alep.

Le commandant en chef des FDS , Mazloum Abdi, a dénoncé des bombardements agressifs et barbares .

Nous faisons tout pour éviter une catastrophe majeure. Si la guerre éclate, tout le monde sera affecté , a-t-il tweeté.

En revanche, les frappes turques n'ont pas fait de victimes dans le nord de l'Irak, a affirmé un responsable du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak à l' AFP .

Ankara menace d'intervenir en Syrie

Au lendemain de l'attentat du 13 novembre, les autorités turques ont accusé une jeune femme, présentée comme de nationalité syrienne, d'avoir posé la bombe. Selon le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu, l'ordre de l'attentat a été donné de Kobané .

En guerre depuis 2011, la Syrie est morcelée à cause de l'intervention de multiples groupes et puissances étrangères dans le conflit.

La Turquie, dont les soldats sont présents dans des zones du nord de la Syrie, menace depuis mai de lancer une offensive d'envergure contre les FDS , qu'elle considère comme terroristes .

Ankara dit vouloir créer une zone de sécurité de 30 kilomètres de largeur à sa frontière sud.