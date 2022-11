Un marché temporaire de Noël pour donner de la visibilité aux petites entreprises

L’hiver s’installe au Manitoba, et le contexte météo s'accompagne de la course pour les cadeaux de Noël. Parmi les marchés temporaires où les Manitobains peuvent faire des achats à Winnipeg, il y a le Christmas Treasures Market, un événement d'un jour qui voulait permettre aux petites entreprises de la province de gagner en visibilité.

Au total, 74 entreprises winnipégoises ont pris part à cette activité dimanche.

On a voulu faire quelque chose de bien pour la communauté , explique Will Streinlein, l'organisateur du Christmas Treasures Market.

Alors que de nombreuses petites entreprises ont été touchées de plein fouet par les effets de la pandémie au cours des deux dernières années, les occasions du genre leur permettent de se donner un nouveau souffle.

Inflation et hausse des prix

Le propriétaire de Kingdom Cards au Manitoba, Anthony Thériault, est heureux de participer à ce genre d’événement.

C’est grâce à des marchés temporaires comme celui-ci que Kingdom Cards a pu se faire connaître et faire augmenter ses revenus depuis les dernières années. Cependant, le coût de la vie l’oblige à augmenter les prix de ses produits.

Anthony Thériault est propriétaire de Kingdom Cards. Il est seul à gérer toutes les opérations de son entreprise avec l'aide de sa famille. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

C’est très difficile. Je fais venir du matériel des États-Unis, mais le prix de la livraison a presque doublé en un an , explique Anthony Thériault.

D’ailleurs, il dit être en concurrence avec les grandes surfaces américaines qui, selon lui, peuvent livrer leurs produits à bien meilleur prix au Canada.

Même son de cloche pour la propriétaire de l’entreprise Karma and Sage Crystal, Asma Alam.

Elle soutient que malgré la hausse des prix dans tous les aspects de sa vie, elle fait de son mieux pour garder les prix raisonnables pour ses clients.

Asma Alam est une mère monoparentale, employée et entrepreneure qui peine à joindre les deux bouts. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Je sais que c’est difficile pour tout le monde en ce moment depuis la pandémie , lance-t-elle.

Asma Alam est une mère célibataire avec un emploi à temps plein qui possède aussi une entreprise.

Elle profite des occasions spéciales comme le temps des Fêtes pour participer aux marchés temporaires, se faire connaître et augmenter ses revenus.

L’achat local toujours aussi populaire au Manitoba

Bryan Stadnyk a fait quelques achats avec ses deux garçons, Simon et Victor, au marché temporaire de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Selon Will Streinlein, l’achat local et les marchés temporaires sont de plus en plus populaires au Manitoba.

Avec des entreprises locales, l’argent est réinvesti dans la communauté , dit-il en ajoutant que c’est aussi une occasion pour ces entreprises de faire valoir leurs produits et leurs expériences auprès des Manitobains.

Environ trois heures après le début du marché temporaire sur la rue Wellington, les organisateurs ont reçu près de 300 participants.

Parmi les visiteurs, Bryan Stadnyk a voulu montrer l’importance de l’achat local à ses deux garçons, Victor et Simon.

J’aimerais montrer à mes enfants que les actions du quotidien peuvent avoir un impact dans notre communauté , dit-il en entrevue avec Radio-Canada.

C'est le premier marché temporaire qu'organise Will net sa femme. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Ellen Chambers, de Thunder Bay, est venue rendre visite à sa famille à Winnipeg. Elle a souhaité montrer son soutien à son fils qui gère un kiosque sur les lieux.

Elle avoue que l’achat local est important pour elle. Quelle que soit la ville où elle se trouve, pour elle, il faut supporter les entreprises locales.

J'aime le caractère unique et j'aime pouvoir soutenir des personnes qui travaillent vraiment dur au niveau local , souligne-t-elle.

Une autre cliente, Wendy Venderbos, est du même avis. Je pense que c'est préférable de garder l'argent au Manitoba et au Canada et de faire croître l’économie d’ici.

Le Christmas Treasures Market s’est associé à l’Armée du salut pour permettre aux clients d’offrir des dons sous forme d'argent ou de cadeaux.

Pour Will Streinlein et sa femme, c’est aussi une manière de faire d’une pierre deux coups en offrant au prochain et de donner la visibilité aux artisans de Winnipeg.