Une vigile sherbrookoise pour la journée internationale du souvenir trans

Le vent glacial qui soufflait dimanche n'aura pas su éteindre la flamme qui allume une communauté soudée plus que jamais. Une vingtaine de Sherbrookois ont souligné la mémoire des personnes trans et non-binaires mortes à la suite de violences faites en raison de leur genre à travers le monde.

Cette vigile s'inscrit dans le cadre de la journée internationale du souvenir trans. Réuni devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke, le groupe s'est recueilli, lampion à la main, à l'écoute de courts discours lourds de faits, mais aussi porteurs d'espoirs vers une communauté plus inclusive.

C'est une journée pour se rassembler en communauté, mais c'est aussi une journée pour faire réaliser à la communauté c'est quoi les réalités avec lesquelles on vit , explique la coordonnatrice adjointe chez TransEstrie, Florence Gallant-Chenel. Celle-ci explique que ces personnes vivent au quotidien avec plusieurs conditions difficiles telles que la discrimination et la violence même ici à Sherbrooke .

Les participants ont par la suite regagné les locaux de TransEstrie pour poursuivre cet hommage au chaud. Entre ces murs, les noms de plus de 300 victimes mortes cette année à travers le monde ont été nommés.

Elles sont mortes pour seulement avoir été elles-mêmes , déplore Massimo D'Emilio, membre du comité administratif de TransEstrie. Selon l'organisme, une personne trans serait assassinée chaque jour à l'international.

« Aussi la violence contre les personnes trans, ce n'est pas juste une question de meurtre, c'est aussi toutes les personnes qui sont poussées au suicide à cause de l'intimidation, toutes les personnes, qui à cause de la violence, se retrouvent à l'hôpital. » — Une citation de Florence Gallant-Chenel, coordonnatrice adjointe de TransEstrie

J'aurais préféré ne pas devoir être ici aujourd'hui et n'avoir rien à me souvenir , mentionne Alexandre Rainville en faisant référence à la fusillade qui a fait au moins cinq morts et 18 blessés dans la nuit de samedi à dimanche dans une discothèque LGBTQ+ aux États-Unis. Nous sommes ici pour nous rappeler tout ce qui est mort un peu en nous aussi, et pour nous rappeler la force que nous portons en nous.

Depuis 1999, le 20 novembre est la Journée internationale du Souvenir trans, en mémoire des victimes de transphobie en raison de l'expression de leur identité.

Des actions demandées

L'organisme a profité de l'événement pour indiquer des revendications claires envers le gouvernement du Québec en vue d'un nouveau plan contre l'homophobie et la transphobie.

Ainsi, TransEstrie souhaite que les établissements scolaires incluent des mesures concrètes pour protéger les membres de la communauté LGBTQ+ dans leur plan de lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation.

On veut aussi que l'enveloppe budgétaire qui est allouée aux organismes communautaires LGBT soit augmentée, mais aussi augmentée de manière récurrente, mentionne la coordonnatrice adjointe de l'organisme. Finalement, on aimerait que des fonds soient débloqués par le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour aider les administrations municipales à adapter leurs mesures parce que les Villes veulent être plus inclusives. C'est le cas de la municipalité de Sherbrooke, mais ça coûte de l'argent pour améliorer ses pratiques et les Villes fonctionnent avec des budgets très serrés.

Sur place les députés fédéral et provincial, Élisabeth Brière et Christine Labrie étaient réceptives et conscientes des enjeux qui touchent la communauté en plus de la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social de la municipalité Catherine Boileau.