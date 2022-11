Des citoyens mobilisés pour l’élection partielle du Canton de Melbourne

Sur une population comptant 1114 personnes, ce sont 928 citoyens qui sont appelés aux urnes pour remplacer Maureen Murphy et Simon Langeveld. Avec quatre candidats à chacun des deux sièges, l'engouement est réel.

Les autres années où il y avait des élections générales, les gens revenaient et ils étaient rentrés dans leur siège par acclamation , explique la présidente des élections, Cindy Jones.

Au cours de la journée de dimanche, plusieurs personnes avaient déjà voté par anticipation pour l'un des huit candidats.

« Je veux représenter les fermiers. Je viens d'une famille d'agriculture aussi. Je veux représenter les jeunes familles, les loisirs. Je veux que ça continue à évoluer comme municipalité, la propreté, le plus possible être une municipalité verte. »

Sean Boersen, Emmanuelle Germanini-Laval, Harold Stalker et Sean St-Hilaire convoitent le siège numéro 5. Ces derniers ont déjà des idées pour améliorer la vie des citoyens.

D’autres jeunes se présentent également au siège numéro 4 ; David Paterson fait la lutte à Paul-Antoine Lepage, Audrey Morneau et Steven Rousseau.

« Ça donne plus d'intérêt. C'est rendu peut-être un peu plus jeune que dans le temps à Melbourne. Il y a beaucoup de jeunes familles et on dirait qu'il y a un petit changement là-bas. C'est du monde jeune ce qui va amener différentes idées, une nouvelle génération dans le fond. »