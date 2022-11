Un enfant meurt de la grippe à Ottawa, en plein essor de l’épidémie au Canada

Nous sommes attristés par ce décès tragique , a indiqué par courriel Linna Li, médecin hygiéniste par intérim du Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark.

Le Bureau de santé n’a toutefois pas communiqué de détails sur l’enfant décédé. Que ce soit sur son âge ou s’il avait des antécédents médicaux qui expliqueraient la tragédie.

L’estimation du nombre de décès annuels dus à la grippe au Canada varie de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes, selon la gravité de la saison grippale.

Cette saison semble être particulièrement grave. La grippe est pour le moment le principal virus respiratoire en circulation dans la région de la capitale fédérale, a fait vouloir Mme Li. Le service de santé comptabilise plus de cas qu’en temps normal pour cette période de l’année.

D’après Mme Li, si la grippe ne s’est pas considérablement fait sentir ces deux dernières années, c’est parce que les gens ont été plus sensibles aux mesures sanitaires. En cette saison hivernale, les enfants sont plus à risque d'attraper une grippe sévère.

Le vaccin contre la grippe est, par conséquent, l’un des moyens les plus efficaces de réduire les risques pour la santé, a fait valoir Mme Li, et d’ajouter qu’il est fortement recommandé à toute personne âgée de plus de six mois de se faire vacciner.

L'influenza progresse au Canada

L’Agence de la santé publique du Canada ( ASPC ) a déclaré lundi, le début d’une épidémie de grippe, car l’activité grippale [avait] avait atteint le pic saisonnier au cours de la semaine du 6 novembre.

La même semaine, le réseau canadien de surveillance de la vaccination en milieu hospitalier pédiatrique a signalé 146 hospitalisations liées à la grippe. Des chiffres qui, normalement, arrivent plus tard pendant l’hiver.

Selon le rapport annuel sur la grippe de l’ ASPC , la grippe a atteint un niveau historiquement bas l’année dernière grâce aux mesures de santé publique visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark a toutefois affirmé ne pas être au courant d’autres décès liés à la grippe dans la région.