Vivre dans une résidence pour aînés à 20 ans

Jeanne et Alicia ont 20 et 21 ans, elles étudient à l'Université Laval et en échange d'une dizaines d'heures de bénévolat par semaine, elle sont logées et nourries dans une résidence privée pour aînés (RPA) de Québec.

Les deux étudiantes résident au Jardins St-Sacrement à Québec depuis septembre dans le cadre d'un projet de cohabitation intergenerationnelle. Elles apprécient l'expérience.

Ce projet est le seul en son genre à Québec. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

D'habiter, de discuter avec les gens d'enjeux de nos vies ou de leur vie, ca permet de mélanger nos conceptions du monde, donc c'est très enrichissant , explique Jeanne Huard, étudiante en sciences politique à l'Université Laval.

On créé des activités ou des médiums pour encourager cette socialisation-là. On va souper avec les résidents, on organise des activités ponctuelles. , résume Alicia Verrelli, étudiante en géographie à L'Université Laval

Pour le comité organisateur de ce projet, cet arrangement s'attaque à trois fronts: l'isolement chez les aînés, la pénurie de logement et le manque de main-d'oeuvre.

Cette cohabitation semble plaire aux étudiantes et aux résidents de la RPA. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Je pense que ça amène un vent de fraîcheur, ça change les conversations , s'enthousiasme Francine Audet, résidente des Jardins Saint-Sacrement.

Ca nous fait changer les idées, et c'est ça qu'on a besoin. Parce que les personnes âgées sont trop portées à rester chez eux. Et avec ça, ça les fait sortir , ajoute la résidente Blanche Lavoie.

Pas une solution

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés estime que ce type de projet n'est pas une solution unique aux problèmes des RPA, mais doit plutôt faire partie d'une stratégie globale.

Bien que prometteur, transposer ce projet ailleurs pourrait être difficile. Les coûts requis sont importants, et plusieurs RPA ne pourraient tout simplement pas se le permettre.

On est allé chercher des subventions au Secrétariat à la jeunesse. On a eu 100 000 $ pour 2 ans , explique Hélène Gauthier, bénévole et membre du comité organisateur du projet.

La Caisse [Desjardins] du plateau Montcalm nous a donné 15 000$ aussi. Sans ces subventions-là, puisqu'on est un organisme à but non lucratif, ça n'aurais probablement pas été possible ,ajoute-t-elle.