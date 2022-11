Levée de boucliers face à l’appétit grandissant pour l’exploration minière dans le sud-est du Québec

Un titre minier ou claim donne à l’entreprise qui en fait l’acquisition le droit exclusif d’effectuer des travaux sur un territoire donné afin de chercher des substances minérales et éventuellement d’en faire l’exploitation.

Augmentation du nombre de titres miniers (1er novembre 2020 au 1er novembre 2022) Estrie : 63,4 % Bas-Saint-Laurent : 85,7 % Gaspésie : 139 % Total des 3 régions : 107 % Source: Coalition pour que le Québec ait meilleure mine

Alors que le congrès Québec mines + Énergie à Québec s’ouvre lundi, des organismes et municipalités comptent accentuer la pression sur Québec pour obtenir plus de pouvoirs pour assurer la protection des milieux naturels.

Organismes signataires Action boréale

Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement (UQAM)

Coalition Québec meilleure mine

Eau Secours

Environnement Vert Plus

MiningWatch Canada

Nature Québec

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ)

Réseau québécois des groupes écologistes

Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec)

Vivre sans mine

Des lacs, monts, réserves fauniques sous claims miniers

Dans la MRC du Granit en Estrie, des titres miniers ont été achetés aux frontières du Parc national du Mont-Mégantic.

La carte des claims sur le territoire de l'Estrie. Photo : Gracieuseté - Coalition pour que le Québec ait meilleure mine

Les sentiers de randonnée du mont Morne à Saint-Sébastien, prisées par les amateurs de plein air, sont aussi maintenant inclus dans un territoire sujet à de l’exploration minière, au grand étonnement de la préfète de la MRC du Granit. C’est vous qui nous l’apprenez, on n’était pas informés et cela nous a surpris , a réagi Monique Phérivong Lenoir lorsque Radio-Canada l’a contactée.

Les claims dans le secteur du mont Morne dans la MRC du Granit. Photo : GESTIM

Mme Phérivong Lenoir aurait souhaité être informée et connaitre les intentions des explorateurs. Les entreprises n’ont toutefois pas d’obligation de consultation avant d’acheter des droits exclusifs d’exploration du territoire. On ne veut pas semer un vent de panique [dans la population]. Là pour l’instant, il n’y a que des intentions [d’exploration]. C’est sûr que pour nous, la MRC, nous avons à cœur l’aménagement de notre territoire et la protection de notre environnement , précise-t-elle.

En Gaspésie, des titres sont actifs dans plusieurs milieux naturels d’intérêt, dont les réserves fauniques de Matane, des Chic-Chocs et de Port-Daniel.

Carte des titres miniers dans le secteur de la réserve faunique des Chic-Chocs. Photo : GESTIM

Un frein à la protection du territoire?

Selon plusieurs membres de la coalition d’organismes, le contexte actuel pourrait mettre en péril les objectifs du gouvernement d’augmenter les superficies d’aires protégées au Québec. Une situation plus que problématique dans un contexte de crise de la biodiversité.

La carte des claims miniers en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Photo : Gracieuseté - Coalition pour que le Québec ait meilleure mine

À partir du moment où il y a des claims miniers [titres miniers], on ne peut plus faire d’aires protégées, on ne peut plus protéger les milieux naturels, affirme le co-porte-parole de la Coalition pour le Québec ait meilleure mine, Ugo Lapointe. Mais on a un gros déficit dans le sud du Québec.

Superficies d’aires protégées (%) Cible 2030 pour le Québec : 30 % Estrie : 3,48 % Gaspésie : 7,86 % Bas Saint-Laurent : 3,39 %

Selon la directrice principale de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Alice De Swart, l’achat d’un titre minier par un simple clic sur un site du gouvernement vient geler toute autre mise en valeur possible du territoire . Quel investisseur va vouloir développer un projet sur un territoire qui est claimé? On est en train de geler, bloquer toute autre vision du territoire , déplore-t-elle.

« Il y a très peu de ces claims qui vont aboutir à une mine, mais pendant tout ce temps que le claim est actif, qui va durer en général 10 ans, 20 ans, on ne peut pas développer d’autres projets sur ces territoires-là. » — Une citation de Alice De Swart, directrice principale de SNAP Québec.

M. Lapointe estime également que les travaux d’exploration peuvent avoir des impacts environnementaux non négligeables. Lorsqu’on a un claim minier, on peut y faire des forages miniers, des dizaines, voire des centaines (de fois) sans évaluation environnementale, sans consultation publique des populations, cela a des impacts réels , affirme-t-il.

L’UMQ et la FQM réclament plus de pouvoirs pour les villes

L’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités réclament plus de pouvoirs pour être en mesure de protéger les territoires qu’elles jugent d’intérêt de l’activité minière.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). (archives) Photo : Courtoisie Fédération québécoise des municipalités

Les critères encadrant l’établissement de territoires incompatibles à l’activité minière (TIAM), sont trop contraignants, selon les deux associations. Les TIAM est le mécanisme prévu à la loi qui de limiter les activités minières. Les MRC doivent toutefois respecter les critères établis par Québec.

Présentement avec les critères qui sont à l’intérieur de la loi, c’est impossible pour nous de bien protéger nos territoires , martèle l’administrateur à l’UMQ et maire de Thurso, Benoît Lauzon. L’UMQ organisera un colloque sur cet enjeu en janvier prochain.

« Il y a des milieux de vie qu’il ne faut pas condamner pour donner place à des mines. » — Une citation de Jacques Demers, président de la FQM et préfet de la MRC de Memphrémagog.

La président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers, est du même avis.

La MRC de Memphrémagog a été incapable de désigner un territoire incompatible à l’activité minière qui est pourtant protégé par les municipalités de cette MRC estrienne depuis 30 ans . Je comprends qu’il y a des besoins miniers, mais il y a quand même des endroits qu’il faut continuer à protéger , souligne-t-il. Jacques Demers demande au gouvernement d’agir avant que certains conflits d’usage soient judiciarisés.

Un appel au moratoire et à la fin de la préséance de la Loi sur les mines

Le Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie en appelle à une réforme de l’encadrement législatif pour que les activités minières ne jouissent plus d’une forme de régime d’exception.

La Loi sur les mines fonctionne sur le vieux principe du free mining. C’est cette idée que les minières peuvent aller partout sur le territoire, explique le co-directeur de l’organisme, Philippe-David Blanchette. Cette loi a préséance sur toutes les autres lois qui concernent l’aménagement du territoire.

« Comment on fait pour vivre ensemble dans un contexte où il y en a un qui est plus fort que tout le monde? » — Une citation de Philippe-David Blanchette, co-directeur du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie.

La Coalition pour que le Québec ait meilleure mine réclame un moratoire sur l’émission de titres miniers jusqu’à une révision de la Loi sur les mines. On ne peut pas développer des minéraux d’avenir avec des lois du passé. Faut moderniser cette loi , souligne le co-porte-parole Ugo Lapointe.

Le ministère relativise le boom actuel

Invité à commenter les demandes des municipalités qui souhaitent avoir plus de latitude pour établir des territoires incompatibles avec l’activité minière, le ministère de l’Énergie et des Forêts a répondu que plusieurs MRC protègent déjà 90 % de leur territoire.

Le pouvoir des MRC d’identifier des territoires incompatibles avec l’activité minière s’ajoute aux dispositions de la Loi sur les mines et d’un large corpus législatif, notamment en matière environnementale, qui encadrent l’activité minière de manière à réduire les nuisances et les risques pouvant la rendre incompatible avec certaines activités , mentionne le représentant du ministère par courriel, Éric de Montigny.

Quant au boom d’exploration minière, le ministère de l’Énergie et des Forêts précise que le nombre de claims varie quotidiennement .

« Afin de remettre la progression du nombre de claims dans un contexte plus large », le ministère a produit une comparaison avec le nombre de claims en vigueurs en 2011-2012. On peut constater qu’il y avait nettement plus de claims actifs il y a 10 ans.

Comparaison du nombre de titres actifs (2011-2012 et 2022) Estrie : baisse de 73,9 % depuis 2011 Bas-Saint-Laurent : baisse de 41,1 % depuis 2012 Gaspésie-îles-de-la-Madelaine : baissede 8,3 % depuis 2012 Source : ministère de l’Énergie et des Forêts.

Selon le co-porte-parole de la Coalition pour le Québec ait meilleure mine, Ugo Lapointe, ces faits ne changent rien à la légitimité des revendications exprimées, d’autant plus que le contexte actuel est bien différent.

En 2011-2012, les régions du Sud-Est vivaient aussi un boom de claims miniers , souligne-t-il. Dans les deux cas, le boom de claims miniers concorde avec la hausse de la demande mondiale et la hausse des prix des métaux, plus spécifiquement les prix de l’or et du cuivre et des métaux usuels , mentionne M. Lapointe par courriel.

Les explorateurs miniers invitent au dialogue

L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) estime que l’augmentation du nombre de titres miniers s’explique notamment en raison du lancement de la stratégie pour les minéraux critiques lancée par le gouvernement du Québec.

Leur directrice générale, Valérie Fillion, se veut rassurante concernant les préoccupations environnementales. Tous ces travaux d’exploration au cours des années se font dans un encadrement rigoureux au Québec, il y a plusieurs étapes où il va y avoir des communications avec les gens , souligne-t-elle.

Valérie Fillion, directrice générale de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Elle juge que la prise de position des municipalités est une occasion pour le gouvernement de démystifier l’exploration minière pour transmettre une meilleure information . C’est une occasion de communiquer, d’expliquer comment ça fonctionne , affirme-t-elle.

« On (les explorateurs) habite nos communautés, on s’implique dans nos communautés, il n’y pas d’intérêt des explorateurs québécois à défaire le territoire. » — Une citation de Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ

Quant aux conflits d’utilisation du territoire, elle croit que la solution ne réside pas dans la soustraction de superficies à l’exploitation minière. Elle croit qu’un dialogue entre les parties permet une saine cohabitation. Il y a des projets où on a bonifié le lieu, déplacé des portions de projet. Tout cela découle du fait qu’on s’est parlé , mentionne-t-elle.

« Soustraire du territoire pour nous, ce n’est pas une solution à l’harmonisation et à la cohabitation. » — Une citation de Valérie Fillion, directrice générale de l’AEMQ

Elle souligne également qu’on n’assiste pas à une explosion de production minière actuellement. Au Québec, je vous rappelle qu’il y a en moyenne 0,7 mine qui ouvre par année. Il y a présentement 20 mines en activités , souligne Mme Fillion.