Abus sexuels : l’archidiocèse de Saint-Jean vend ses propriétés pour payer les victimes

L'archevêque Peter Hundt a publié une déclaration dans laquelle on peut lire que tous les bâtiments de l'église ont été mis en vente soit par appel d'offres, soit par l'entremise d'agents immobiliers.

Il a indiqué que les zones rurales de l'archidiocèse commenceront bientôt le même processus.

Ce travail est le résultat d'une décision de la Cour suprême du Canada, qui a jugé l'Église responsable des abus commis à l'orphelinat Mount Cashel entre les années 1940 et 1960, ce qui avait entraîné un règlement de plus de 50 millions de dollars.

L'archevêque a dit espérer que le processus d'indemnisations sera terminé à cette date l'année prochaine et que les victimes et leurs familles auront reçu un peu de guérison et de paix .

Il a rappelé qu'une restructuration administrative se poursuit également et qu'une nouvelle structure organisationnelle pour l'archidiocèse devrait être mise en place d'ici le 1er janvier.

L'archidiocèse affirme avoir travaillé avec un contrôleur nommé par le tribunal et avec un avocat représentant les demandeurs pour finaliser un processus qui permettra à toute personne ayant une réclamation de la présenter.

Grâce à ce processus, nous confirmerons la valeur et le nombre de réclamations qui devront être traitées par la Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Jean , a déclaré l'archevêque.

Le processus pourrait encore durer plusieurs mois, d'après lui.