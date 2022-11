Des courriels adressés à Brian Pallister au fort de la pandémie comportaient des mots durs

Dans les courriels obtenus par la Presse canadienne en vertu de l’accès à l’information, on pouvait lire des mots comme dictateur , criminel , cupide envoyés à Brian Pallister en réaction aux règles sanitaires établies par la province pour gérer la pandémie.

Les correspondances ont été envoyées sur une période de deux jours, soit les 11 et 12 mai 2020, alors que la province a imposé des limites à l'ouverture des commerces et aux rassemblements publics.

Votre bureau est à la limite du criminel. Vous avez fermé toute la province pour quoi, 30 cas ? , peut-on lire dans le courriel d'une personne qui voulait que les ordonnances de santé publique soient levées

Vous donnez le feu vert à la propagation de ce virus et je n'apprécie pas cela , peut-on lire dans un autre courriel d'un Manitobain qui s'est opposé à l’assouplissement de certaines restrictions plus tôt dans le mois. Vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un politicien très cupide.

Les noms des auteurs des correspondances n'ont pas été divulgués en vertu de la protection de la vie privée.

Dans la période où ces correspondances ont été écrites, le Manitoba commençait à enregistrer les premières infections, soit 289 cas et 7 décès.

Le gouvernement a d'abord forcé de nombreuses entreprises non essentielles à fermer. Les écoles, les cabinets dentaires, les musées et d'autres installations ont également été fermés.

La province a toutefois annoncé des assouplissements, quelques jours plus tard, soit début mai.

Des messages divisés

Les positions étaient toutefois partagées à la lumière des messages reçus par le bureau du premier ministre.

Alors que 24 personnes ont demandé un nouvel assouplissement ou la levée pure et simple des restrictions, cinq autres ont demandé le maintien ou le renforcement des règles.

Je pense que vous pouvez déclarer que la crise au Manitoba est terminée et que nous pouvons pleinement ouvrir [la province] , a écrit un expéditeur.

Quelqu'un se demande-t-il comment ce virus est instrumentalisé par des politiciens de tendance socialiste ? s'est interrogé un autre.

Certaines correspondances invitaient même la province à prendre des mesures précises, comme l'ajout d'équipement de protection pour les travailleurs de la santé, un soutien financier accru pour les entreprises et une augmentation des chèques d'aide sociale.

Une personne a remercié M. Pallister pour la position proactive qu'il a adoptée face à la pandémie.

Un autre Manitobain a écrit pour dire que le premier ministre faisait un excellent travail .

Chaque fois que je vous vois dans les mises à jour des nouvelles, je suis impressionné par votre approche bienveillante, mais sans arrière-pensée.

M. Pallister a quitté ses fonctions de premier ministre le 1er septembre 2021 et a été officiellement remplacé en octobre de la même année par Heather Stefanson.

Des défis importants

La nouvelle première ministre a indiqué publiquement vouloir être à l’écoute des Manitobains dans sa gestion de la pandémie.

Toutefois, sa gestion de la pandémie n'a pas été exempte de toute critique. Les données les plus récentes de la pandémie montrent que le Manitoba a maintenant connu plus de 152 000 cas et plus de 2200 décès.

Selon les données compilées par le gouvernement fédéral, la province a enregistré le deuxième taux de décès par habitant le plus élevé lié au COVID-19,

Par ailleurs, la pression exercée sur les soins intensifs a atteint sa cote d’alerte, et actuellement la demande de lits reste supérieure à la capacité prépandémique.

Alors que la province tente de rattraper les retards en matières de chirurgies et de procédures diagnostiques occasionnés par la pandémie, des médecins ont prévenu récemment que les hôpitaux du Manitoba risquent d'être submergés par la propagation croissante de trois virus respiratoires : la COVID-19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS).