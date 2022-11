La saison de ski est aux portes des Estriens

En plus des 20 centimètres de neige reçus à Owl’s Head, le Mont-Orford a reçu plus de 30 centimètres au cours des derniers jours. Ces quantités ont de quoi susciter l'excitation des amateurs de sports de glisse. Les stations de ski de la région sont à pied d'œuvre pour lancer la saison.

Pour la directrice marketing et communication au Mont-Orford, Valérie Colette, les conditions météorologiques des derniers jours ne représentent que de bonnes nouvelles . On a pu partir les canons à neige, cette semaine, jeudi dernier. Donc on se prépare vraiment à l'ouverture de la saison de ski et nos équipes sur le terrain peuvent commencer le travail.

L’équipe de Mont-Orford espère ainsi débuter la saison au début du mois de décembre. Parfois, on ouvre trois jours, on referme en semaine, et après on ouvre à temps plein pour le reste de la saison, mais si la météo reste clémente de cette façon-là je pense que le début de décembre va être bon , croit la directrice marketing.

Valérie Colette espère que les pistes seront bientôt arpentées par les sportifs. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Les quelques flocons de neige tombés ont ravivé la flamme chez les skieurs comme l’a constaté le directeur des opérations de la boutique Le Pied sportif, Anthony Lepage. Depuis 10 jours c'est tout le monde qui s'est réveillé avec un sentiment d'urgence en disant : la saison de ski est vraiment à nos portes’’. Il s'attend à un hiver généreux en précipitations.

« Pour cette saison, si on croit les fermiers, si on croit les météorologues, on s'attend à beaucoup de neige. Le ski de neige, le ski de performance, le ski de carving, vont rester très populaires. » — Une citation de Anthony Lepage, directeur des opérations chez Le Pied sportif

Selon M. Lepage, plusieurs effectuent un retour aux sports d’hiver. Le Mont-Orford connaît également une augmentation du nombre de passes de saison vendues. On s'attend à avoir un très bel achalandage cet hiver , croit Mme Colette.

Bien que plusieurs soient excités à l’idée de chausser à nouveau leurs bottes de ski, cette dernière rappelle que la montagne n’est pas encore accessible.

« On a beaucoup de gens sur le terrain, des gens en motoneige, on transporte des canons à neige, il y a des tuyaux sur le terrain, donc c'est vraiment une question de sécurité. Ce ne sera pas bien long, les pistes vont rouvrir dans quelques semaines. » — Une citation de Valérie Colette, directrice marketing et communications au Mont-Orford

Cette dernière demande aux amateurs de sports de glisse de faire preuve de patience. Je pense que c'est juste une question de patience avant que les stations soient ouvertes et après on va avoir du fun tous ensemble , rappelle sagement le directeur des opérations de la boutique Le Pied sportif.

D'après le reportage de Titouan Bussiere