Appels en faveur d’un plan de sécurité uniforme dans les cégeps du Québec

Youri Blanchet, président de la FEC, estime que si les cégeps possèdent effectivement de telles procédures, celles-ci sont appliquées de façon un peu inégale . Il croit aussi que le degré de préparation des étudiants et des membres du personnel varie en fonction des établissements.

« On aimerait qu'il y ait quelque chose de plus uniforme dans la préparation à la fois du personnel et des étudiants en cas d'événement aussi triste que ceux que nous avons vus au cours des derniers jours. » — Une citation de Youri Blanchet, président de la FEC

M. Blanchet considère que son point de vue – et celui de la FEC – est partagé par d'autres syndicats actifs dans le milieu collégial.

La FEC croit d'ailleurs que des exercices devraient être régulièrement menés dans les cégeps pour se préparer en vue d'un incendie ou d'une autre situation d'urgence.

Youri Blanchet souhaite en fait que les réactions à une telle situation deviennent automatiques .

Selon lui, le fait de mener des exercices à répétition ne ferait pas augmenter le niveau de stress des étudiants et des membres du personnel, bien au contraire.

À force de répétition, je dirais que l'anxiété baisse et que nous sommes mieux préparés par la suite pour ne pas [sombrer dans] un état de panique et faire n'importe quoi , avise-t-il.

C'est ce qui s'est produit, dit-il, lors de la fusillade survenue à proximité du Cégep Montmorency, à Laval : De nombreux étudiants, à la suite de la consigne demandant de rester confinés en classe, sont sortis quand même.

Le gouvernement donne le feu vert

Au ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, on rappelle que depuis la fusillade de 2006 au Collège Dawson, tous les cégeps du Québec ont l'obligation d'établir un plan de mesures d'urgence.

Les cégeps et les universités ont la responsabilité de veiller à la sécurité des gens qui les fréquentent et sont assujettis à la CNESST. Je vais m’assurer qu’on réitère l’importance d’élaborer un tel plan et que celui-ci soit mis à jour, si ce n’est pas déjà fait, rapidement , a ainsi déclaré la ministre Pascale Déry par courriel.

Mais il semble y avoir encore loin de la coupe aux lèvres. Comme le mentionne Stéphane Wall, superviseur à la retraite du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), spécialisé en usage judicieux de la force, il peut parfois s'écouler de nombreuses années entre deux révisions du plan d'urgence, voire entre deux exercices.

Au fil des ans, malheureusement, on va souvent réagir après un incident , reconnaît-il.

« C'est un peu le lot de l'être humain : des fois, on n'est peut-être pas proactifs. On attend que quelque chose se produise, puis après cela, on se dit qu'on devrait mettre les procédures à jour. » — Une citation de Stéphane Wall, ancien superviseur au SPVM

De là découle un manque d'uniformité, poursuit M. Wall, qui mentionne qu'il existe certaines écoles et certaines commissions scolaires où seront effectués des exercices annuels, un peu comme la pratique en cas d'incendie .

Et à d'autres endroits, eh bien, on va faire ça tous les trois ans, tous les cinq ans ou lorsqu'il y a un incident particulier, qui fera en sorte que [les responsables] décideront d'effectuer une pratique de confinement et de déconfinement.

M. Wall rappelle aussi que des modifications peuvent être apportées aux bâtiments des cégeps et des autres établissements d'enseignement. Ces modifications pourraient rendre caduques des mesures d'urgence adoptées plusieurs années auparavant.

Idem lorsque le personnel change ou lorsqu'une nouvelle cohorte d'élèves ou d'étudiants fait son apparition : les connaissances des occupants précédents disparaissent lorsqu'ils quittent les lieux et tout est à recommencer.

Sans exercices réguliers pour divers types de situations, le personnel et les étudiants pourraient souffrir de confusion ou commettre des erreurs lors d'une véritable situation d'urgence, estime le spécialiste.

Confusion à Saint-Jean-sur-Richelieu

C'est justement ce qui s'est produit au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 novembre dernier; Juliette Élie, une étudiante, a rapporté avoir longtemps pensé que la consigne de se barricader dans sa salle de cours était un exercice.

Jusqu'à ce que, dit-elle, les téléphones des personnes présentes dans la classe sonnent à la suite de l'envoi de l'alerte par les autorités.

L'annonce d'une arrestation par les forces de l'ordre, en fin d'avant-midi, a révélé que l'homme vêtu d'une veste pare-balles, qu'elle avait aperçu un peu plus tôt, n'était finalement peut-être pas qu'un quidam.

C'est un peu comme... Oui, on sait que ça arrive, mais il n'y a pas de prise en charge, quelque chose de mis en place au cas où [une situation d'urgence] se produirait, et on se dit simplement qu'on va improviser quelque chose sur le coup , a raconté Mme Élie en entrevue après les faits.

L'étudiante précise toutefois que durant toute la journée, le professeur présent dans la salle de classe a gardé le contrôle de la situation et a maintenu le calme.

Après une arrestation et l'interpellation d'une autre personne, le 11 novembre en avant-midi, la police a éventuellement procédé à l'évacuation minutieuse du cégep, où plusieurs centaines d'étudiants et de membres du personnel sont demeurés confinés pendant plusieurs heures.

Une pratique bien rodée

Si ce ne sont pas tous les cégeps et autres établissements collégiaux qui effectuent régulièrement des exercices pour se préparer à une situation d'urgence, c'est le cas du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie et de l'école de musique Vincent-d'Indy.

Comme l'indique Yves Petit, directeur général de ces deux établissements, cela fait une quinzaine d'années qu'une procédure est en place en cas de menace envers une personne .

On fait vraiment un exercice de confinement [...]. Quand on fait l'exercice, on fait comme si on ne savait pas ce qui se produit. Donc, on confine tout le monde, il y a un message qui est envoyé à [tous] , explique-t-il en entrevue.

Nous le faisons vraiment pour développer les réflexes, alors on veut que dès qu'une situation se produit, on ne se pose pas la question... Tout le monde se barricade.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon