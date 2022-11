Coupe du monde de soccer : enthousiasme modéré en Ontario

Les amateurs de soccer ontariens ont les yeux rivés sur la Coupe du monde, dont le coup d'envoi a été donné dimanche. Plusieurs disent avoir hâte de voir jouer le Canada, qui sera présent pour la première fois en plus de 30 ans. Mais le tournoi ne soulève pas les passions partout.

Le bar-café Diplomatico de Toronto était rempli dimanche d’amateurs du ballon rond venus assister au match d’ouverture de la Coupe du monde, qui opposait le Qatar à l’Équateur.

J’ai été agréablement surpris , indique le copropriétaire de l’établissement Rocco Mastrangelo.

Surpris souligne-t-il, parce que le temps froid tend à garder les gens chez eux et aussi parce que les deux équipes qui s’affrontaient ne sont pas les plus populaires.

L'Équateur a remporté le premier match de la Coupe du monde 2022. Photo : Reuters / AMR ABDALLAH DALSH

Il s’attend toutefois à une clientèle nombreuse dans les prochaines semaines surtout lors des matchs du Canada et parce qu’il pourra vendre l’alcool dès 7 h du matin, comme les autres bars ontariens.

C’est bon pour les affaires parce que ça encouragera les gens à venir regarder les matchs avec d’autres personnes au lieu de rester à la maison. Et puisque Toronto sera l’une des villes hôtes [de la Coupe du monde] en 2026, ça va montrer aux gens qu’on a une ouverture d’esprit et qu’on veut vraiment accueillir un événement d’une telle envergure , dit M. Mastrangelo en commentant la récente décision de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

Mais l’enthousiasme n’était pas au rendez-vous dans certains autres bars de la ville reine qui n’ont pas diffusé le match d’ouverture.

À Sudbury, le bar Nickel City était rempli dimanche, mais très peu de clients portaient attention à la partie.

Mark Sizer, qui y était avec des amis, admet ne pas être un grand fan de soccer , mais il suit généralement la Coupe du monde parce que c’est un grand événement .

Mark Sizer a assisté au match d'ouverture de la Coupe du monde au bar Nickel City, à Sudbury. Photo : Radio-Canada

Cette année, il compte d’ailleurs soutenir le Canada qui fera son entrée au tournoi mercredi, pour la première fois en 36 ans.

C’est très significatif. C’est bien de voir qu’on est maintenant sur la scène mondiale dans pratiquement tous les sports , note-t-il.

Il avoue toutefois qu’il ne se couchera pas tard pour regarder des matchs comme il le fait parfois lors de certaines parties de hockey.

Jason Raso, un résident de Sudbury aux racines italiennes, est toujours déçu de l’élimination de l’Italie en phase qualificative du tournoi.

Sans la Nazionale, son choix est clair : il soutiendra le Canada, même s’il ne croit pas que l’équipe a de grandes chances de se rendre loin .

Ils sont nouveaux là-dedans et ils sont dans un groupe difficile où ils doivent affronter la Belgique, la Croatie et le Maroc, toutes de bonnes équipes , affirme-t-il.

L'équipe canadienne, un exemple pour les jeunes joueurs

Le tournoi retiendra particulièrement l’attention des jeunes joueurs amateurs en raison de la présence de l’équipe canadienne, estime l’entraîneur du Club de soccer du Grand Sudbury Giuseppe Politi.

Ils verront qu’on peut avoir du succès sur la scène internationale. Ça ne pourra qu’aider à promouvoir le sport dans le pays. Et au cours des quatre prochaines années, le fait de savoir qu’on sera à la prochaine coupe du monde comme pays hôte fera des merveilles, on l’espère, pour les inscriptions [aux clubs] et pour la culture , fait-il savoir.