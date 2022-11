Le Réginois Patrick Neufeld de retour dans sa ville natale, avec les Blue Bombers

En 2013, Patrick Neufeld jouait pour les Roughriders de la Saskatchewan, hôtes de la Coupe Grey. Avec trois semaines à compléter dans la saison régulière, les Riders ont échangé M. Neufeld aux Bombers, contre l’ailier défensif Alex Hall.

Cette année-là, les Roughriders ont gagné la Coupe Grey, à domicile.

En 2013, Patrick Neufeld célèbre un touché avec son coéquipier Chris Garrett, moins d'un mois avant que l'équipe ne l'envoie à Winnipeg. Cette année, les Riders gagnent la Coupe Grey. Photo : La Presse canadienne / Liam Richards

Aujourd’hui, le joueur de ligne offensive des Blue Bombers de Winnipeg se prépare pour la finale de la Coupe Grey, atteignant peut-être la victoire ultime dans sa ville natale.

C’était très difficile à l’époque, mais c’est la réalité du milieu , relate Patrick Neufeld, neuf ans plus tard.

Je suis très heureux et très fier d’être un Blue Bomber , poursuit l’athlète de 33 ans, qui a contribué aux deux victoires consécutives de l’équipe, en plus d’être sacré joueur étoile de la LCF en 2021 et 2022.

Un ancien Rider chez les Bombers

Sacré joueur étoile de la LCF pendant deux années conésucitves, Patrick Neufeld est aperçu ici en train de célébrer un touché lors d'un match en 2022. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Patrick Neufeld a joué au football au secondaire au Luther College, à Regina, après quoi il a intégré les Huskies de l’Université de la Saskatchewan.

« J’ai commencé ma carrière au secondaire à Regina et j’ai joué dans l’ancien stade Mosaic. De revenir ici pour la Coupe Grey, c’est vraiment cool. » — Une citation de Patrick Neufeld, joueur de ligne offensive des Blue Bombers

J’essaie de ne pas être trop nostalgique, mais c’est quand même chouette de pouvoir retrouver la famille et les amis ici.

Malgré l’échange douloureux en 2013, les parents de Patrick Neufeld ont gardé leurs billets de saison des Roughriders. Certains membres de sa famille seront présents au match, ainsi que certains amis, mais il ne s’attend pas à ce que le soutien déborde pour la formation winnipégoise.

« Je ne m’attends pas à ce que les fans des Riders nous encouragent. C’est quand même la meilleure rivalité au sein de la LCF. Ce ne serait pas naturel qu’ils nous soutiennent. » — Une citation de Patrick Neufeld, joueur de ligne offensive des Blue Bombers

Les fans des Bombers sont très impliqués et je sais qu’ils vont se déplacer en grand nombre, donc ça va vraiment nous encourager.

Un leadership apprécié de tous

L'entraîneur-chef et co-barbu Mike O'Shea affirme être un grand admirateur de Patrick Neufeld, tant le Bomber que l'homme. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Dans les deux dernières années, la LCF a rendu hommage au jeu de Patrick Neufeld. Mais ses coéquipiers et son entraîneur-chef affirment qu’il montre l’exemple en dehors du terrain également.

Il est tellement solide. Comment il se comporte, comment il aide ses coéquipiers, sa force de caractère. Je suis très reconnaissant d’avoir passé autant de temps en sa compagnie , affirme l’entraîneur-chef Mike O'Shea.

Le meilleur joueur de ligne offensif de la LCF en 2022, Stanley Bryant, fait écho aux propos de son entraîneur-chef. Paddy est un gars génial, un super coéquipier. C’est comme un frère.

Je suis vraiment ravi de le voir ici après l’occasion ratée de la Coupe Grey en 2013. C’est bien qu’il ait deux Coupes Grey, mais là il peut en obtenir une troisième dans sa ville natale.

C’est plus qu’un co-équipier pour moi, renchérit Patrick Neufeld. C’est un frère. On est ensemble depuis 2015. On voyage ensemble en dehors de la saison. On passe beaucoup de temps ensemble.

La finale de la Coupe Grey débute à 17 h au stade Mosaic de Regina.

Avec les informations d'Adam Hunter