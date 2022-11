Les amateurs de ballon rond se rassemblent à l’Espace Soccer d’Alma

Dans le local situé dans la Plaza d'Alma, Benoit Lavoie clame Bienvenue à l'Espace Soccer! . Il est entouré d’une trentaine d’amateurs, tout aussi heureux d’être présents en ce dimanche matin.

Je l'aurais regardé chez moi, mais là c'est vrai qu'en groupe ça vaut vraiment la peine de venir et de se déplacer. En plus, on boit tous un petit verre ensemble, c'est festif! , mentionne un partisan d’origine française.

Ça fait quand même plus de 20 ans que Benoit organise ça donc c'est comme une rencontre aux quatre ans où on se réunit et où on peut regarder puis parler de soccer ensemble , ajoute un fidèle au poste.

Des amateurs de ballon rond ont regardé le match d'ouverture de la Coupe du monde de soccer. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Ici, la gang aime beaucoup le hockey, c'est intéressant de trouver toute la gang qui vient voir le football! Ça c'est tellement cool! , lance un autre amateur originaire du Nicaragua.

Lors du premier match, l’équipe d’Équateur affrontait l’équipe du pays hôte du Qatar. Ce n’était pas la rencontre à ne pas manquer du tournoi, selon plusieurs, mais pourtant les partisans étaient là.

Je ne connaissais pas la réponse des gens parce que ce n’est pas un grand rendez-vous on s'entend Qatar-Équateur, mais écoute, quand c'est la France, quand c'est le Canada... Le Canada, ça va être intéressant! , se réjouit d’avance Benoit Lavoie.

Et même si cette édition est entachée par les controverses entourant le pays hôte, il croit qu'il y aura un grand intérêt pour la compétition.

C'est le sport pratiqué sur la planète, c'est le sport numéro 1. Dans la région, c'est le sport le plus pratiqué aussi! Oui le hockey est encore là. Cette année ce qui est négatif c'est l'histoire du Qatar qu'on connaît tous un peu mais je pense que l'amour du ballon rond dépasse ça un petit peu, par rapport à moi aussi. Moi je disais hier sur un post Facebook non au Qatar, mais oui à la Coupe du Monde.

Benoit Lavoie est le propriétaire d'Espace soccer à Alma. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Outre les rencontres entre les grands pays, ce sont les matchs impliquant le Canada qui devraient attirer une bonne foule. Et malgré le fait que ce soit une première qualification depuis 1986 et que l’unifolié devra faire face à de gros adversaires, M. Lavoie reste confiant.

Ils sont capables d'attaquer, les gars sont grands, sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs. Ils sont tannants en avant du but, ils ont du chien et on a vu leur parcours de qualification qui était de toute beauté , observe Benoit Lavoie.

Le premier rendez-vous du Canada sera mercredi contre la Belgique.

Selon un reportage de Philippe L'Heureux.