La 23e Journée internationale du souvenir trans célébrée ce dimanche à Toronto

À cette occasion, l’organisme 519, qui défend les intérêts des communautés LGBTQ+ à Toronto, a organisé une veillée aux chandelles, afin de commémorer la vie de beaucoup trop de membres de la communauté bispirituelle, trans et non binaire perdues à cause de la transphobie, de la violence, des crimes haineux, de la dépression, des surdoses et de la COVID-19 .

L’organisation affirme dans un communiqué, que ces personnes font partie des populations les plus marginalisées, se retrouvant à passer entre les mailles du filet des services de santé et sociaux .

Le 519 condamne les impacts de la colonisation, de la violence systémique et institutionnelle, de la discrimination, du racisme, du sexisme, de la xénophobie et de la transphobie qui continuent selon lui d’avoir des effets dévastateurs .

Le groupe de défense des personnes bispirituelles, trans et non binaires mentionne par exemple la difficulté pour ces communautés d'accéder à des logements valorisants et abordables, aux soins de santé, à une alimentation équilibrée, à une éducation valorisante et à un emploi.

Alimenter le feu de la solidarité

La coordonnatrice de l'engagement communautaire pour l’organisme, Julie Hamara, souligne que le thème choisi par Le 519 cette année est un appel à alimenter le feu de la solidarité .

Mme Hamara, qui dit vouloir profiter de cette occasion pour lutter contre toutes formes de discriminations , précise que les personnes trans ont un taux de mortalité plus élevé que les gens cisgenre .

Entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, 389 décès ont été signalés au sein des communautés trans à travers le monde , en plus des nombreux cas qui ne sont pas signalés , souligne le groupe de défense.

Malgré ces défis, Le 519 salue une résistance de la communauté. Partout dans le monde, les protestations et les mouvements pour le changement continuent d'être menés par des militants et des dirigeants bispirituels, trans et non binaires.

Soutien du NPD

La transphobie et la misogynie trans restent une force mortelle dans nos vies et notre société , a déclaré Kristyn Wong-Tam, porte-parole du NPD sur les enjeux 2SLGBTQ+.

Elle déplore que les membres de la famille trans soient obligés de défendre leur droit à la vie, au bonheur et à la sécurité de base , en particulier pour les personnes noires, bispirituelles, et de genres divers.

Chaque année, nous sommes dévastés de perdre des membres de notre communauté à cause de la transphobie et de la violence anti-trans. Chaque année, nous pleurons nos pertes , dit-elle.

Kristyn Wong-Tam affirme qu’il y a une augmentation alarmante de la transphobie et de la discrimination trans en Ontario, au Canada et au-delà .

« Sachez que vous êtes aimés. Vous êtes valorisés. Votre avenir sera radieux. » — Une citation de Kristyn Wong-Tam, porte-parole du NPD sur les enjeux 2SLGBTQ+

Mme Wong-Tam s'engage à améliorer le quotidien des personnes trans de la province. Je m'engage à soutenir votre plaidoyer à Queen's Park. Cela comprend la promotion de la loi sur le comité consultatif sur les soins de santé affirmant le genre, qui contribuera à améliorer l'accès équitable à des soins de santé vitaux et affirmant le genre.

Jeudi dernier, les députés conservateurs ont rejeté la motion visant à adopter la proposition de loi de Mme Wong-Tam.

Avec les informations d'Andréane Williams