COP27 : Justin Trudeau optimiste, les écologistes sceptiques

En point de presse à Djerba, en Tunisie, où il participait au Sommet de la Francophonie, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a évité de commenter directement l'accord conclu dans la nuit de samedi a dimanche.

Il a cependant réaffirmé que la tarification de la pollution est une mesure essentielle dans la lutte contre les changements climatiques et que des investissements seront nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En ce sens, nous avons besoin que les compagnies pétrolières et gazières rendent leurs activités plus propres, alors que nous utilisons encore le pétrole et le gaz dans notre économie , a affirmé le premier ministre, justifiant en cela les subventions fédérales accordées au secteur des énergies fossiles.

Cependant, il a promis que le Canada mettra fin à ces subventions, pas juste en 2025, comme nous l’avions promis, mais à la fin de 2023 . Un engagement que le Canada va tenir, a-t-il assuré.

M. Trudeau croit que les investissements que nous faisons [au Canada] dans la décarbonisation [ainsi que dans] le développement de nouvelles technologies et de procédés industriels permettront d’atteindre le cap de zéro émissions, ce qui est selon lui essentiel .

Le GIEC et l’ ONU reconnaissent déjà que les compagnies énergétiques doivent jouer un rôle dans la décarbonisation. Cependant, le premier ministre soutient qu’il faut maintenir un prix sur la pollution et investir directement dans la capture et le stockage du carbone si nous voulons atteindre l'objectif de zéro émissions en continuant de soutenir une économie qui profite à tous .

« Le Canada est un des pays qui se sont le plus engagés pour mettre un prix élevé sur la pollution. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre a dit souhaiter que les alliés du Canada taxent eux aussi davantage la pollution et soutiennent les entreprises qui investissent dans des technologies plus propres.

M. Trudeau estime que la tarification élevée de la pollution est une manière de remettre davantage d’argent dans les poches des familles qui en ont besoin pendant que nous combattons les changements climatiques .

Le Canada rehaussera ses ambitions climatiques, a indiqué M. Trudeau, et exigera des autres pays qu’ils établissent eux aussi une tarification sur la pollution pour réduire leurs émissions de GES .

« Nous sommes confiants que dans le futur, nous serons capables d’y parvenir. Nous essayons d’aller plus loin [qu’à] la COP27. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Avec cette déclaration, M. Trudeau voulait montrer aux autres dirigeants à quel point c’est important pour le Canada de combattre les changements climatiques , a-t-il conclu.

Steven Guilbeault se réjouit

Dans un communiqué, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, indique que la délégation canadienne à la COP27 a travaillé d’arrache-pied à l’amélioration du texte définitif qui a scellé la création d’un fonds pour les pertes et dommages.

Les négociations ont été ardues sur de nombreux points pour parvenir au texte final, confirme le ministre. Il ajoute que les représentants canadiens se sont également battus pour que les autres pays du monde abandonnent progressivement les subventions pour les combustibles fossiles et pour le charbon.

Le Canada vise également à s’affranchir de sa dépendance aux combustibles fossiles , précise M. Guilbeault.

Le ministre de l’Environnement aurait toutefois aimé discuter des droits des peuples autochtones durant la COP27. Le Canada continuera de renforcer l’importance d’une approche fondée sur les droits dans la lutte contre les changements climatiques partout dans le monde , affirme-t-il.

M. Guilbeault estime cependant que la COP27 n’a pas subi de recul quant aux engagements des pays par rapport à la crise climatique, mais il aurait souhaité davantage d’engagements de la part des pays.

Les environnementalistes déçus du Canada

Par voie de communiqué, Équiterre dit déplorer le peu d’engagements pris à Charm el-Cheikh par les pays développés, dont le Canada, pour l’élimination de toutes les énergies fossiles du bouquet énergétique mondial , alors qu’ils sont à l’origine de la crise climatique.

« Contrairement aux appels pressants du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), [le Canada] a choisi le statu quo en ce qui a trait aux énergies fossiles, qui sont pourtant à la racine de la crise climatique. » — Une citation de Extrait du communiqué de presse d'Équiterre

Cette ONG dénonce aussi l’influence du secteur pétrolier et gazier à la COP27. Le Canada a choisi d’offrir une vitrine aux fausses solutions des compagnies pétrolières et gazières au sein de la programmation de son tout premier pavillon à la COP , explique Andréanne Brazeau, analyste politique à Équiterre.

Quant à l’analyste des politiques climatiques d’Équiterre, Émile Boisseau-Bouvier, il salue quant à lui certaines initiatives du Québec dans la lutte contre les changements climatiques, mais il estime que la province n’en fait pas assez.

« La mission québécoise à la COP27 était davantage guidée par des intentions économiques qu’environnementales. Si elles sont parfois complémentaires, les premières ne peuvent se substituer aux deuxièmes. » — Une citation de Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques d’Équiterre

Des progrès « négligeables »

De son côté, le Réseau Action Climat déplore que la fin des énergies fossiles et sa mise en place de façon équitable ne figure toujours pas dans le texte final de la COP27.

Il salue toutefois la création d’un fonds pour lutter contre les pertes et dommages dans les pays du Sud.

Le Réseau Action Climat soutient que les progrès en matière de finance restent négligeables, malgré l’importance du rôle de la finance dans l’atteinte des objectifs climatiques et d’adaptation au changement climatique , martèle-t-il.

« En clair, les gouvernements se sont mis d’accord à la COP27 pour financer une partie des dégâts causés par le changement climatique, mais pas pour limiter ces dégâts en réduisant davantage les émissions de gaz à effet de serre et l’usage des énergies fossiles. » — Une citation de Anne Bringault, Réseau Action Climat

L'influence des lobbys

Pour sa part, Greenpeace accueille favorablement l’accord sur la justice climatique mais insiste pour dire qu’il faut éviter le statu quo politique .

Il est encourageant de constater qu’un nombre croissant de pays soutiennent les appels à l'élimination progressive de tous les combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz – [et] la mise en œuvre de l’Accord de Paris , a salué Yeb Saño, directeur général de Greenpeace en Asie du Sud-Est et chef de la délégation de Greenpeace à la COP27.

Il fustige toutefois le fait que les États pétroliers et une petite armée de lobbyistes de l’industrie des énergies fossiles étaient présents à Charm el-Cheikh pour s’assurer que cela ne se produise pas .

Encore une fois, le Canada a davantage écouté les lobbys pétroliers et gaziers que les voix des populations , s’insurge le responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada, Patrick Bonin.

« Malgré une contribution positive pour l’établissement d’un fonds pour les pertes et dommages, le Canada n’a pas proposé de cible plus ambitieuse ou de nouvelles mesures significatives pour accélérer la réduction de ses [émissions de] GES. » — Une citation de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada