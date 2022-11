Un plan de sécurité publique veut répondre aux « sentiments de malaise »

Le nouveau plan de M. Eby, dont l'assermentation a eu lieu vendredi, comprend la création dès cette semaine de nouvelles équipes d’intervention de policiers, de procureurs spéciaux et d'agents de probation dédiés aux criminels récidivistes.

Il y a aussi davantage d’équipes d’interventions en santé mentale, le lancement d'un modèle de soins pour les personnes souffrantes de toxicomanie à l’Hôpital Saint-Paul de Vancouver, et l'ouverture d'une dizaine de nouveaux centres de justice autochtones.

Critiquant des impacts imprévus de changements à la loi fédérale qui auraient permis à des récidivistes violents d’être libérés en attendant un procès, le procureur général donnera aux procureurs de nouvelles directives sur la libération provisoire, qui entreront en vigueur mardi. Celles-ci visent notamment à revoir la manière dont l’information est partagée entre procureurs et policiers.

« Même si nous sommes compréhensifs et compatissants lorsqu'il est question de problèmes de santé mentale et de dépendance, cela ne veut pas dire que nous devons tolérer des crimes violents dans nos communautés. Nous allons suivre les chemins parallèles du traitement et de la mise en application des lois. »