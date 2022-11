Trudeau dit ne pas avoir été informé du financement chinois à des candidats aux élections

Un reportage de Global News diffusé plus tôt ce mois-ci a cité des sources anonymes qui affirmaient que M. Trudeau avait été informé en janvier dernier que la Chine avait tenté de s'ingérer dans la vie politique canadienne, notamment en finançant au moins 11 candidats aux élections fédérales de 2019.

À la Chambre des communes cette semaine, les libéraux ont été questionnés à maintes reprises par des députés de l'opposition qui leur ont demandé de révéler l'identité des candidats concernés et d'indiquer ce que le Canada comptait faire à propos de l'ingérence chinoise.

À l'instar de la vice-première ministre Chrystia Freeland, les députés libéraux qui ont réagi se sont montrés évasifs, se contentant de dire que les élections sont libres et justes au Canada.

Depuis la Tunisie, où il termine un voyage de 10 jours en Asie et en Afrique, M. Trudeau a déclaré que le gouvernement n'avait désigné publiquement aucun de ces candidats parce qu'on ignore leur identité. Il a soutenu avoir été mis au fait de ces allégations par les médias.

Je peux vous dire clairement : je n'ai aucune information sur des candidats fédéraux qui auraient reçu de l'argent de la Chine , a-t-il dit.

Le premier ministre a aussi souligné qu'il était régulièrement breffé par des responsables des renseignements et de la sécurité. Personne ne l'a mis au courant de ces allégations, a-t-il affirmé.

Enquête prolongée

Le 14 novembre, les libéraux ont appuyé une résolution présentée par les conservateurs à un comité parlementaire de la Chambre des communes. Ladite résolution visait à prolonger l'enquête sur l'ingérence étrangère afin de discuter des informations provenant des médias selon lesquelles le Parti communiste chinois a œuvré pour influencer les élections fédérales de 2019 .

Les libéraux disent avoir appuyé cette motion parce qu'ils croient que le reportage de Global soulève des questions auxquelles doivent répondre des responsables. La résolution exige que le gouvernement fournisse toutes les notes d'information ainsi que tous les mémorandums et les documents pertinents présentés au premier ministre et aux membres du Cabinet à ce sujet, et ce, dans un délai d'une semaine.

J'ai demandé aux gens responsables de regarder à fond ces reportages et de fournir toutes les réponses possibles au comité parlementaire qui fait un suivi sur ces questions , a déclaré M. Trudeau dimanche.

Le Canada est en froid avec la Chine, comme en font foi les relations tendues entre le premier ministre Trudeau et le président Xi Jinping lors du sommet du G20 à Bali, la semaine dernière.

M. Trudeau a été rabroué par le président chinois pour avoir donné aux médias quelques détails sur leur échange de la veille en marge de la réunion.

En s'adressant à M. Trudeau devant les caméras, le président Xi a reproché au premier ministre d'avoir partagé les sujets abordés en privé avec les médias.

Tout ce dont nous avons parlé a fuité dans les médias, ce n'est pas approprié, a dénoncé le président chinois. Et la conversation ne s'est pas passée comme ça.

À ce moment-là, M. Trudeau a interrompu M. Xi et a repris la parole pour dire : Nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c'est ce que nous continuerons à avoir. Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord.

M. Trudeau s'est entretenu avec M. Xi mardi et son cabinet a affirmé qu'il avait fait part de ses préoccupations quant à l'ingérence de la Chine au Canada. Le premier ministre n'a pas précisé de quel type d'ingérence il s'agissait, mais ce commentaire fait suite à des allégations selon lesquelles Pékin dirigerait de facto des postes de police au Canada et que la Chine se serait ingérée dans les élections fédérales de 2019.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a de son côté fermement nié que la Chine se soit ingérée dans les affaires internes de tout autre pays. Elle a aussi accusé le Canada d'être responsable de la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays.