Camps d’entraînement et formation de patrouilleurs au Mont Édouard

Alors que la neige s’est laissée désirer, les camps d'entraînement ont finalement pu débuter mercredi, avec une dizaine de jours de retard.

On a les camps acrobatiques, c'est-à-dire la bosse et les sauts, et les camps alpins qui ont commencé samedi. On a environ 150 athlètes qui sont ici aujourd'hui et qui proviennent d'un peu partout, de la province, de l'Ontario et de Terre-Neuve , mentionne le directeur général de la station de ski, Frédéric Blouin.

L'entraînement de ski acrobatique de l'équipe canadienne a commencé. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Et il n'y pas que ces skieurs qui ont mis de la vie dans la montagne cette fin de semaine. Les patrouilleurs étaient, eux aussi, en entraînement.

Ce que les équipes font aujourd'hui, c'est la pratique annuelle d'évacuation des sièges, explique le coordonnateur de la sécurité au Mont Édouard, Antoine Provost. Si jamais il y a un bris mécanique qui force à évacuer les chaises par corde, on fait une pratique annuelle pour que tout le monde soit à l'aise et efficace.

Malgré les défis de main-d'œuvre, la station de ski ne manque pas de bénévoles pour assurer la sécurité. Ils sont toujours fidèles au poste.

Des patrouilleurs en ski. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

On a quand même 40 patrouilleurs qui sont bénévoles, avise Frédéric Blouin. L'implication bénévole pour une station comme celle-ci, c'est super important.

« On est quand même chanceux. La majorité de nos équipes sont complètes. Mais on a encore besoin au niveau des opérations, des remontées mécaniques, pour l'entretien, la cuisine. » — Une citation de Frédéric Blouin, directeur général de la station de ski le Mont Édouard

Le retour des amateurs approche

Le Mont Édouard pourra accueillir très bientôt les amateurs de sports de glisse. La direction s'attend à un bon achalandage cette saison, même si les tarifs ont augmenté.

Tous nos indicateurs de pré-saison sont à la hausse, souligne M. Blouin. Les réservations sont déjà bonnes pour les périodes de vacances, de la relâche, de Noël. Nos refuges se sont loués encore une fois de façon record.

Le directeur général du Mont Édouard, Frédéric Blouin. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

L'ouverture officielle de la station de ski est le 10 décembre.

Selon un reportage d'Andréanne Larouche.