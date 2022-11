Inflation : le Vendredi Fou sera-t-il boudé cette année?

Après une année 2022 marquée par l'inflation, les Québécois profiteront-ils des soldes du Vendredi Fou et du Cyberlundi?

Myriam Ertz, professeure au département des Sciences Économiques et Administratives de l' UQAC, croit que la perte du pouvoir d'achat des consommateurs ne devrait avoir que peu d'impact sur les ventes en ligne et en magasin, lors de cette période.

Le Vendredi Fou, c'est un rituel de consommation. C'est quelque chose qui revient de facon récurrente, auquel les consommateurs attachent une importance particulière. , dit-elle.

Signe que l'inflation ne ralentit pas les dépenses des consommateurs, elle rappelle que l'endettement lié a l'utilisation de la carte de crédit a atteint des niveaux record a la fin du mois de septembre au pays (NDLR: selon une récente enquête menée par Équifax Canada).

Dans certains commerces, les rabais pourraient être moins alléchants cette année. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Y'a-t-il de bonnes économies à faire lors de cette période? Oui, mais il faut être prudent, selon elle.

Certains soldes pourraient être moins alléchants en raison de l'inflation, mais aussi de retards dans l'approvisionnement de certains produits.

De plus, Myriam Ertz rappelle que plusieurs commerçants continuent d'offrir des « rabais abusifs », ou carrément trompeurs, même si la loi l'interdit. Ensuite, plusieurs entreprises en profitent pour écouler leur inventaire invendu afin de faire de la place pour les produits de 2023.

L'enseignante recommande aux consommateurs de faire leurs recherches sur les prix des articles, afin de vérifier si les soldes en valent vraiment la peine. Se faire une liste, et ne pas en déroger, est un autre moyen d'éviter de surconsommer.

Un récent sondage du Conseil canadien du commerce de détail mené par la firme Léger auprès de 2500 répondants révèle que 28% comptent magasiner lors du Vendredi fou, Canadiens .

Pas juste de l'éléctronique

Aux États-Unis, le «Black Friday» est beaucoup plus couru Photo : AFP / Stan Honda

Pour plusieurs, le Vendredi fou invoque des images de frénésie dans les magasins d'éléctronique et de jouets.

Toutefois, plusieurs autres types de commerces bénéficient également de cette période.

Le téléphone sonne beaucoup plus, on a beaucoup plus de demandes. , affirme Sylvie Myre, présidente de l'agence Voyages à Rabais. Les gens questionnent le contenu de l'offre, pis nos ventes dépassent largement un vendredi régulier.

Parfois, les rabais du Vendredi Fou et du Cyber Lundi incitent les consommateurs à se prévoir des sorties culturelles et des soirées d'activités. C'est du moins ce qu'affirme Jean-François Ermel, directeur marketing, communications et expérience client au Grand Théâtre de Québec.

Ça nous permet de rejoindre des clientèles qui viennent moins souvent voir des spectacles au Grand Théâtre. Donc ça a un intérêt pour le développement de public , explique-t-il.

Avec la collaboration de Flavie Sauvageau