Rouyn-Noranda recevra le gala reconnaissance de la FCCQ en 2023

125 Chambres de commerce de partout au Québec se déplaceront à Rouyn-Noranda dans le cadre de cet événement provincial.

L’annonce a été faite samedi soir dans le cadre du Gala Extra de la chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.

C’est la première fois de son histoire que la municipalité recevra cet événement.

C’est l’occasion d’échanger à propos des meilleures pratiques et de reconnaître les bons coups des chambres de commerce à travers le Québec , explique David Lecours, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda. Il estime qu’il s’agit d’une belle reconnaissance.

On est très très content que la Fédération ait retenu notre candidature. On sait qu’il y a eu 10 candidatures cette année, c’est un événement qui est souhaité par l’ensemble des chambres de commerce et on sait que ç'a été une recommandation unanime du jury alors je pense que notre cahier de candidature était solide , explique-t-il.

Un gala réussi

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), David Lecours. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

David Lecours estime par ailleurs que le Gala Extra présenté samedi a été un succès. Il estime que l’événement a fait du bien aux entrepreneurs qui n’avaient pas eu beaucoup d’occasions de se rencontrer en raison de la pandémie.

La compagnie d’aviation Propair a reçu le prix d’entreprise de l’année. En tout, 26 entreprises et personnalités ont été récompensées dans différentes catégories.