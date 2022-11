Grève dans les écoles : La Ville d’Ottawa apporte du soutien aux parents

Alors qu’une grève des travailleurs en éducation pourrait avoir lieu lundi, la Ville d’Ottawa met en place des services de garde d’enfants et des subventions afin d’aider les travailleurs de la santé de première ligne et le personnel des garderies agréées.

Le Syndicat candadien de la fonction publique , qui est sur la table de négociations avec le gouvernement Ford, a promis de déclencher une grève lundi, si jamais les deux parties ne concluent pas une entente de principe d’ici dimanche à 17 h.

Dans une note de travail envoyé au Conseil municipal, le directeur des services à l’enfance d’Ottawa, Jason Sabourin a indiqué qu'en cas de grève les programmes de jour prolongés agréés, ainsi que les programmes avant et après l’école seront autorisés à offrir un programme à temps plein durant les journées d’enseignement au cours d’une interruption de travail .

Une annonce qui fait suite au plan d’aide du gouvernement provincial destiné aux parents, ajoute M. Sabourin

Les familles touchées sont, par conséquent, encouragées à contacter les services de gardes d’enfants qui ont un partenariat avec la Ville.

Afin d’augmenter les disponibilités, certains organismes communautaires sont d’ailleurs autorisés à garder les enfants, juste le temps de la grève, ajoute-t-on.

Ce plan de soutien est disponible pour les familles vivant à Ottawa, qui sont financièrement admissibles, sous réserve de la disponibilité du programme, précise la Ville.

Les familles peuvent faire une demande de subvention en utilisant le registre et la liste d’attente des services de garde d’enfants  (Nouvelle fenêtre) disponibles en ligne. Pour plus d’informations, il est également possible de contacter la Ville d'Ottawa au 311.