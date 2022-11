Les Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu, promet la secrétaire générale

DJERBA, TUNISIE - La présidente de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, concède qu’il y a du retard dans l’organisation des Jeux de la Francophonie, prévus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, l’été prochain. Mais elle s’engage à ce qu’ils aient bel et bien lieu malgré ces délais, et même si l’administrateur de l’OIF, qui est allé sur le terrain, n’affiche pas la même certitude.

Il y a eu des retards dans les préparatifs, mais nous attendons que la République démocratique du Congo complète les conditions requises en termes de préparatifs. [...] Ils ont déjà récemment fait beaucoup de progrès, soumis plusieurs documents , a indiqué Louise Mushikiwabo, questionnée dans le cadre du Sommet de la Francophonie qui s’est terminé dimanche à Djerba, en Tunisie.

Dès que le comité des Jeux, composé d’une douzaine de pays membres, décide que les conditions requises sont en place, alors on pourra commencer le recrutement des athlètes. Mais pour le moment, il y a du retard, mais les Jeux seront bien au rendez-vous pour 2023 , a ajouté la secrétaire générale.

Cette déclaration survient à la suite d’informations obtenues par Radio-Canada selon lesquelles la tenue des Jeux de la Francophonie est compromise en raison d’importants retards dans l’organisation.

Des documents transmis à l’émission Enquête ont ainsi révélé d’importants retards accusés tant dans la réalisation de différents chantiers que dans la mise en œuvre de l’ensemble des secteurs organisationnels . Il y a quelques jours, les organisateurs des Jeux ont obtenu un sursis jusqu’à la prochaine réunion du conseil permanent, en janvier.

Rencontré lui aussi au Sommet de la Francophonie, l’administrateur de l’ OIF , le Québécois Geoffroi Montpetit, n’a pas été jusqu’à pouvoir assurer que les jeux allaient se tenir comme prévu.

« Une certitude? Moi, j’ai la certitude que le calendrier existe et qu’il y a une date au calendrier pour la tenue des Jeux et que tout est mobilisé, autant la partie congolaise que la partie OIF, pour tenir les Jeux » — Une citation de Geoffroi Montpetit, administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie

L’administrateur a salué les efforts considérables déployés par la RDC pour parvenir à organiser ces jeux, une opération complexe . Et il indique que l’accompagnement de l’ OIF va continuer.

Oui, on a eu des retards; oui, on a eu des changements de la partie congolaise, par exemple sur le village des Jeux [dont le choix de l’emplacement a été reporté récemment], qui ont retardé le calendrier général de l’exécution des travaux, c’est un fait. Mais on continue de demander des redditions d'exécution de programme de la part des autorités congolaises, ça fait partie de notre soutien, mais aussi de notre responsabilité en tant qu’organisation pour que ces Jeux se déroulent de façon optimale.

La RDC veut toujours accueillir l'événement

Le directeur du Comité national des Jeux de la Francophonie, aussi rencontré à Djerba, a tenu à signaler la ferme volonté du président de la RDC d’accueillir les Jeux. Lorsque la RDC a accepté d’organiser les Jeux, elle n’avait pas les infrastructures sportives. L’idée du président, c'était d’avoir l’occasion de doter le pays d’infrastructures […] qui vont rester pour la jeunesse congolaise , indique Isidore Kwandja.

Son comité a fait approuver un budget de 66,9 millions d’euros par le Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Reste au Conseil permanent de l’ OIF à en faire autant. Mais cela ne surviendra que si tous les contrats promis sont signés. M. Kwandja espère pouvoir y parvenir.

Il n’est toutefois pas en mesure de garantir qu’il n’y aura pas de dépassements de coûts, ce que craignait le Nouveau-Brunswick lorsqu’il a renoncé à accueillir les Jeux.

Nous faisons un effort considérable pour qu’il n’y ait pas de dépassements. Mais dans ce domaine, je dois vous dire franchement, il y a toujours des imprévus. Les [Jeux olympiques] du Japon sont passés du simple au double. Dans ces domaines, on essaie de faire des efforts, mais il y a toujours des dépassements... Mais ceux-ci sont justifiables compte tenu de l’environnement économique actuel. L’effort que nous faisons, c'est de rester dans cette enveloppe , a déclaré M. Kwandja.