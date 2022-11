Calgary accueille le Tournoi régional de hockey sonore de l’Ouest ce week-end

Calgary accueille depuis vendredi le Tournoi régional de hockey sonore de l'Ouest 2022 qui prend fin dimanche au Parc olympique Canada. Environ 40 joueurs, dont 17 de l'Alberta, des États-Unis et de l’Angleterre tentent de remporter la médaille d’or et devenir champions de l’Ouest.

Les joueurs sont des personnes aveugles ou mal voyantes avec une vision de 10 % ou moins, indique Matt Morrow, directeur général de l’Association canadienne de hockey sonore.

Le tournoi inclut 13 membres du programme national canadien de hockey pour non-voyants, des joueurs amateurs très forts et quelques joueurs en développement qui perfectionnent leurs habiletés, ajoute-t-il.

Il précise que le sport est mixte et que 20 % des participants sont des femmes.

Deuxième chance

L'une des choses les plus importantes du hockey sonore est la sensibilisation , lance Matt Morrow.

Selon lui, plusieurs joueurs ont joué dans le hockey junior avant de perdre la vue et ont pensé que leur carrière était terminée. Et nous avons des événements comme celui-ci [...] et ils réalisent qu’il y a une tout autre ligue dans laquelle ils peuvent jouer.

C’est libérateur , lance Tristan Lindberg, un des participants. J'ai grandi en jouant au hockey pour les voyants, donc j'ai grandi en aimant ce sport et le fait de rejouer me procure toujours un sentiment spécial , raconte le joueur d’Edmonton.

Différences principales

Jason Yuha a toujours été mal voyant. Il joue au hockey depuis 2017.

Il raconte qu’il a la chance de jouer depuis qu’il est tout petit, mais qu’il sait que certaines personnes étaient plus gênées par leur condition. Selon lui, le hockey pour mal voyants est très inclusif et tout le monde est le bienvenu .

Tout le monde est sur le même terrain. Tout le monde partage cette déficience visuelle , confie-t-il.

Le joueur albertain explique qu’une des différences majeures est que le sport se joue avec une rondelle de hockey environ trois fois plus grosse et en métal. La rondelle est vide et des petits morceaux de métal sont à l’intérieur afin de faire du bruit pour que les joueurs puissent la suivre, précise-t-il.

Par ailleurs, les buts sont d'environ un pied plus petits que les buts habituels afin de laisser une chance aux gardiens, qui sont complètement aveugles, ajoute Jason Yuha.

Il souligne également une règle spéciale au hockey pour mal voyants.