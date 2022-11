L’économie imprévisible pose de grands défis pour les petites entreprises

Alors que la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat se termine, les défis auxquels les entrepreneurs doivent faire face apparaissent de plus en plus nombreux avec l'augmentation de l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre qui persiste et une récession qui se profile à l'horizon. Il est souvent encore plus difficile d'affronter ces défis pour les très petites entreprises qui doivent redoubler d'ingéniosité pour bien s'en tirer.