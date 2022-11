Reconnaître le jour du Souvenir trans à Brandon

Vendredi, une cérémonie avait lieu à Brandon, en amont de la journée du souvenir trans, observée le 20 novembre, chaque année. Un second événement virtuel a été organisé samedi, après la cérémonie ayant eu lieu vendredi.

Il s’agit d’une occasion internationale de deuil et de souvenir pour les personnes trans tuées lors de la dernière année. Il y a souvent des lectures des noms des victimes lors des événements organisés lors de cette journée.

« L’objectif est de ne pas avoir à entamer cette cérémonie, de ne pas avoir à lire les dizaines, parfois les centaines de noms qu’on lit chaque année à cause des violences transphobes. » — Une citation de Leila Praznik, conférencière d’honneur lors de la journée du souvenir trans à Brandon

La conférencière d’honneur à l’église Knox United Church de Brandon, Leila Praznik, a célébré la joie de vivre de façon authentique au sein des communautés trans, non-binaires et queer.

Je voulais partager la joie survenue alors que j’ai découvert mon identité véridique. Il s’agit d’une découverte de soi , a-t-elle affirmé.

Leila Praznik a grandi à Brandon, et a commencé à explorer les notions de genre au mois d’août en 2021.

J’ai acheté de nouveaux vêtements. Tranquillement, avec le temps, je me suis amusée avec ces vêtements, et j’explorais des idées concernant les identités de genre , relate-t-elle.

Au mois de mars, en 2022, j’ai décidé, ça y est, je pense être une femme trans.

Selon Leila Praznik, il est important de reconnaître que la joie de vivre des personnes trans, des personnes non-binaires et des personnes de diverses identités de genre peut être sabotée par le sectarisme, et que ce phénomène touche particulièrement les jeunes vivant dans le sud-ouest du Manitoba.

Le mieux qu’on puisse faire, c’est de nous représenter nous-mêmes. Les gens doivent savoir que nous existons. Nous sommes les personnes qui souffrent lorsqu’il y a des comportements transphobes dans le monde.

Les enjeux de la communauté en milieu rural

Racheal Wu affirme qu'il est très important que les jeunes des communautés LGBTQ+ sachent qu'ils ne sont pas seuls. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Racheal Wu, la facilitatrice du programme LGBTQ+ au sein de l’organisme de promotion de la santé et de l'éducation sexuelle de Brandon, le Sexuality Education Resource Centre, affirme que l’accès à l’information est un enjeu important pour les jeunes dans les communautés rurales.

Idéalement, au fur et à mesure que les jeunes ont accès à de l’information et à des activités au sein de la communauté, moins ils sont enclins à quitter leurs municipalités pour rejoindre les grands centres, et nous pouvons bénéficier de la présence de ces personnes merveilleuse au sein de notre propre communauté , a-t-elle affirmé.

Selon Racheal Wu, des événements comme ceux-ci permettent de briser l’isolement chez certains membres de la communauté, représentant un phare dans la nuit.

La coordonnatrice au sein de la branche de Brandon de l’organisme PFLAG, Laura Crookshanks. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Coordonnatrice au sein de la branche de Brandon de l’organisme PFLAG, Laura Crookshanks affirme que l’objectif des organismes communautaires qui participent à l’événement est de reconnaître qu’il existe des personnes LGBTQ+ au sein de toutes les communautés.