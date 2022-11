Les répondants médicaux de Québec en grève

Les répondantes et répondants médicaux d’urgence (RMU) de la Capitale-Nationale et de l’Estrie ont voté à 95,7% en faveur d’un mandat de grève de tâches et de temps, dimanche.

Ce vote de grève, qui pourrait mener à une grève générale illimitée, vise à mettre de la pression sur le gouvernement pour régler l’impasse qui persiste dans les négociations de la prochaine convention collective.

Les répondants demandent une augmentation salariale de 13% pour contrer les effets de l’inflation et attirer davantage de main-d'œuvre. À Québec, 15 des 52 postes sont vacants à l’heure actuelle. Pour l’instant, le gouvernement ne leur offre que 6 % d’augmentation sur trois ans.

On pense que notre valeur vaut ce 13 % alors on demande plus [que 6 % sur trois ans]. C’est pourquoi on est allé chercher un mandat de grève fort , explique Marjorie Guay, répondante médicale d’urgence au service ambulancier du 911 de Québec.

Les services essentiels sont tout de même maintenus, explique Mme Guay. La grève ne se limite donc, pour le moment, qu'à des tâches administratives.

Ces travailleurs de la santé prodiguent des soins médicaux lors de situations d’urgence par téléphone. À eux se joignent les employés de bureau d’Urgences-santé.

Avec les informations de Louis-Simon Lapointe