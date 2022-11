Montée de l’itinérance au Lac-Saint-Jean : les organismes sonnent l’alarme

Au Lac-Saint-Jean, les organismes communautaires sont unanimes : il y a urgence d'agir pour freiner l'itinérance qui gagne du terrain. Le phénomène est non seulement plus visible, mais il est aussi plus complexe.

À Roberval, la problématique est telle qu'une cellule de crise a été mise en place. Les problèmes de santé mentale ou de consommation, la crise du logement, la pandémie, la pauvreté et la proximité de la prison sont autant de facteurs qui poussent une personne à la rue. Ça demande du travail, aider ces personnes-là à se reconstruire , explique le directeur général du Service d'intervention de proximité Domaine-du-Roy, Pascal Mailloux.

Si la crise est particulièrement préoccupante à Roberval, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Alma n'échappent pas au phénomène. Toutes les itinérances ne sont pas pareilles , explique le directeur général du Centre de ressources pour hommes Optimum, Sébastien Ouellet. Tu peux avoir des personnes, par exemple un père qui est en séparation. Il dort chez des amis. C’est une forme d’itinérance, mais c’est situationnel , ajoute-t-il.

Sébastien Ouellet au Centre de ressources pour hommes Optimum de Roberval. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Manque de ressources

Au Lac-Saint-Jean, les ressources sont minces et disparates. Une poignée de lits d'itinérance et de crise, un appartement et quelques chambres sont éparpillés sur le territoire. La Maison du cheminement, qui oeuvre en santé mentale, offre trois lits à Roberval et à Dolbeau-Mistassini. En 2021, elle a refusé 441 demandes faute de place.

La Maison du cheminement de Dolbeau-Mistassini offre un lit destiné aux personnes en situation d'itinérance. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Pour les intervenants du milieu communautaire, il faut plus de ressources humaines et financières, des appartements supervisés à court et à long terme et une maison des sans-abris. Il y a une maison des sans-abri au Saguenay et comme on le dit souvent, les gens ne veulent pas être déracinés de leur milieu , rapporte la directrice générale de La Maison du cheminement, Mélissa Gaudreault.

La Maison du cheminement de Dolbeau-Mistassini offre deux lits de crise et un lit d'itinérance. Photo : Radio-Canada / Melissa Paradis

Faire les choses différemment

Devant un phénomène de plus en plus complexe, certains appellent aussi à un changement dans les façons de faire. Il y a sept mois, deux équipes formées d'un travailleur social et d'un policier de la Sûreté du Québec ont été créées pour aider les populations vulnérables de la MRC Domaine-du-Roy. Une nouvelle approche jamais vue ici et appréciée par le milieu.

Mais du travail reste à faire selon certains. La directrice générale des Centres Mamik du Lac-Saint-Jean donne l'exemple d'une personne qui a des problèmes de santé mentale et de consommation. Et là, [ on lui dit ] : Règle ton problème de consommation, on va pouvoir agir au niveau de ta santé mentale. Mais il faut travailler ensemble parce que nos gens ont besoin de support et d’accompagnement.

Selon Sébastien Ouellet, du Centre de ressources pour hommes Optimum, le milieu institutionnel et le milieu communautaire doivent davantage collaborer ensemble.