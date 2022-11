Un étudiant afghan lance un appel pour faire venir sa famille en difficulté en Turquie

Mohamad Fayaz Alamyar est l’un des cinq récipiendaires de la bourse d’études de l’université Western pour les réfugiés afghans. Cela fait 13 mois qu’il n’a pas vu sa famille, laquelle a fui en Turquie peu avant la prise de pouvoir des taliban.

Il est l’aîné de sept enfants et s’inquiète aujourd’hui pour ceux qu’il a laissés si loin. Il tente de réunir 40 000 $ pour payer les frais de parrainage des ses trois frères, trois sœurs et de ses parents.

Il a grandi dans la province de Parwan, à trois heures de route de Kaboul. Son père y avait une petite entreprise.

Mohamad Fayaz Alamyar explique que lorsque les taliban ont commencé à avoir davantage d’influence en 2020, ils ont mis de la pression sur son père afin que ce dernier paie un impôt dans le but de financer les militaires. Lorsqu’il a refusé, les taliban ont alors commencé à menacer sa famille.

Après s’être déplacée une première fois à Kaboul, la famille Alamyar a finalement fait une demande de visa pour déménager dans un appartement pour réfugiés en Turquie.

Les finances étaient maigres, mais elles ont drastiquement baissé après la prise de pouvoir officielle des taliban en 2021 qui a réduit à néant les bénéfices perçus de l’entreprise familiale.

En raison de leur statut de réfugiés, les parents de Mohamad Fayaz Alamyar ne sont pas en mesure de travailler en Turquie. Hormis sa sœur de 17 ans qui a pu être autorisée à assister à des cours, ses autres frères et sœurs n’ont pas pu être scolarisés, toujours en raison de leur statut.

Selon Mohamad Fayaz Alamyar, sa famille pourrait se retrouver à la rue cet hiver. Il assure qu’il sent un poids sur ses épaules qui le handicap jusque dans ses études.

Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça , explique-t-il.

Il a trouvé un signataire d’entente de parrainage anonyme, mais 50 000 $ sont nécessaires pour permettre à toute la famille de subvenir à ses besoins lors de leur première année au Canada. Le parrain a déjà réuni 10 000 $, mais le reste de l’argent reste encore à trouver.

De plus, ses frais augmenteront d’ici trois mois. Sa plus grande sœur aura alors 18 ans et ne sera plus comptée comme une mineure dans le calcul des frais.

Contacté par la personne qui parraine la famille, le professeur du département de philosophie Robert Stainton a lancé une campagne de financement sur le site GoFundMe. Il a déjà aidé des réfugiés du Congo, au-delà de la Syrie ou de l’Afghanistan.

Je n’ai jamais été impliqué dans un cas où le demandeur est lui-même dans une grande vulnérabilité. Il y a tellement de choses à faire et cela doit être fait par une personne qui a besoin de beaucoup d’aide et que ne peut pas le faire seule , explique-t-il.

Avec les informations de Angela McInnes