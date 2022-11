Début de l’évaluation de la qualité de l’eau à Magpie

L’essai de pompage du puits gélinite à Magpie a débuté un peu plus tôt cette semaine. Un essai qui durera près de 12 mois et qui pourrait permettre à près de 20 foyers d’avoir accès à l’eau potable.

L’objectif de cette nouvelle installation est de tester la qualité et la quantité d’eau disponible pour les résidents.

Le traitement du puit gélinite est justement un système de filtration pour l’amélioration de l’eau , explique la mairesse de Rivière-Saint-Jean, Josée Brunet. Ce type de puit est adapté à la filtration de l’eau d’une nappe de surface.

C’est d’ailleurs le cas du puit gélinite instauré cette semaine à Magpie, qui tire l’eau d’une nappe libre.

L’hydrogéologue Jean-Philippe Tremblay de la firme d'hydrogéologie et d'environnement Laforest Nova Aqua, mandatée pour mettre en place l’ouvrage de captage d'essai, explique que les analyses d’eau dureront près de 12 mois.

« Il faut voir si, avec les saisons, il y a des variabilités au niveau de la quantité et de la qualité de l’eau. Donc, c’est vraiment l’objectif de l’essai de pompage. » — Une citation de Jean-Philippe Tremblay, hydrogéologue associé chez Laforest Nova Aqua

Selon les normes et règlements en vigueur, des analyses devront être effectuées toutes les semaines par une technicienne de la municipalité jusqu’en septembre 2023.

Si la qualité est stable tout l’hiver, incluant le printemps, c’est certain qu’aux mois de mai et juin, on va avoir un bon signal. Puis, si les niveaux d’eau se maintiennent [...] on va pouvoir enchaîner avec les étapes suivantes , précise l’hydrogéologue.

Jean-Philippe Tremblay, hydrogéologue associé chez Laforest Nova Aqua (archives). Photo : Radio-Canada / Audrey Beauchemin

Par la suite, si les résultats s’avèrent positifs, une firme de génie conseil sera mandatée pour faire la conception du système de distribution de l’eau dans la municipalité. Auquel cas, c'est ce même puits gélinite qui assurerait l'alimentation en eau de la municipalité.

Jean-Philippe Tremblay ajoute que, suite au premier pompage plus tôt cette semaine, l’eau avait une belle clarté, un bon débit.

L’eau a coulé sous les ponts

Cela fait maintenant plus de 6 ans que ce dossier est en cours, souligne la mairesse Josée Brunet.

« Depuis 2016 qu’on a commencé ce dossier-là. Comme vous le savez, ce n'est pas un dossier qui est simple. » — Une citation de Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean

Une rencontre exploratoire a finalement eu lieu en juin, après les explorations et le rachat du terrain requis. Suite à cette rencontre, les travaux d’installation du puits gélinite ont été réalisés en septembre.

Josée Brunet est la mairesse de Rivière-Saint-Jean, qui englobe le village de Magpie. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La mairesse de Rivière-Saint-Jean précise que le dossier n’est pas terminé, mais le dossier chemine. Surtout, grâce à l’essai de pompage en cours, les résidents de Magpie qui n’ont toujours pas accès à l’eau potable pourraient peut-être voir cette situation se résorber prochainement.

« Au printemps prochain, on va en savoir beaucoup plus. » — Une citation de Jean-Philippe Tremblay

Pour l’instant, l'ensemble des résidents disposent de puits personnels. Toutefois, l'eau des puits d'une quinzaine de foyers n'est pas potable. Josée Brunet précise que ces derniers ont obtenu un accès aux édifices municipaux de Rivière-Saint-Jean afin d’avoir accès à de l’eau potable en tout temps.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin