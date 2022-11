Crise en Haïti : Ottawa annonce une aide de 16,5 millions $ et sanctionne un ex-président

Le Canada versera une aide de 16,5 millions de dollars à Haïti pour aider le pays à faire face à une épidémie de choléra et à lutter contre la corruption et l'impunité. Ottawa inflige également de nouvelles sanctions contre trois membres de la classe politique haïtienne, dont l'ex-président Michel Martelly.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé une aide humanitaire de 8 millions de dollars aux côtés du ministre haïtien des Affaires étrangères et des Cultes, Jean Victor Généus, dans le cadre d’une réunion consacrée à la situation en Haïti au Sommet de la Francophonie, à Djerba, en Tunisie.

Justin Trudeau explique que cette aide est nécessaire pour fournir de l’eau, de la nourriture et de l’assistance sanitaire pour lutter contre le choléra .

En début de semaine, les autorités de santé publique haïtienne recensaient 802 cas confirmés de choléra et 161 morts liés à la maladie depuis le mois d’octobre, en plus de 8700 cas suspects . L’ OMS estime à 500 000 le nombre de personnes à risque de contracter la maladie.

Dans un communiqué, le bureau du premier ministre explique que l'enveloppe permettra d'apporter un appui additionnel : au Programme alimentaire mondial de l’ ONU afin de « fournir une aide alimentaire nutritionnelle »;

afin de « fournir une aide alimentaire nutritionnelle »; au Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies pour faciliter l’aide humanitaire dans les zones plus reculées ou difficiles d’accès du pays;

à l’Organisation panaméricaine de la santé dans sa réponse contre l’épidémie de choléra;

au Fonds des Nations unies pour l’enfance afin d'améliorer l’assainissement des eaux et les conditions d’hygiène.

En plus de cette aide humanitaire, Ottawa contribuera 5 millions de dollars sur trois ans pour renforcer les capacités de l’État haïtien à lutter contre la corruption et l’impunité, ainsi que 3,5 millions de dollars pour bonifier le programme Accès à la justice et lutte contre l’impunité . Piloté par Avocats sans frontières Canada, ce programme vise à renforcer les services juridiques et judiciaires des organisations de la société civile et des acteurs de la justice afin d’aider les victimes de violence sexiste .

Un ex-président sanctionné

Au lendemain de nouvelles sanctions contre trois membres de l’élite politique haïtienne, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué lors d'un point de presse que l'ancien président Michel Martelly, ainsi que les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean Henry Céant, seraient sanctionnés à leur tour pour leur participation au financement des gangs armés.

Leurs avoirs en sol canadien, en supposant qu'ils en ont, seront donc bloqués.

Les personnes sanctionnées profitent directement du travail des gangs et sont associées à un système de corruption , a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Haïti fait piètre figure en matière de lutte contre la corruption, le pays étant classé 164e sur 180 selon l'index de perception de la corruption de l'ONG Transparency International. Photo : Reuters / RICARDO ARDUENGO

Des sanctions similaires avaient été annoncées plus tôt en novembre contre le président du Sénat et l’un de ses prédécesseurs, accusés eux aussi de cultiver des liens avec le crime organisé.

Depuis des mois, des gangs armés bloquent les routes reliant la capitale au reste du pays, restreignant l’accès aux services essentiels comme l’essence, les denrées alimentaires, l’eau et les services de santé.

Des solutions dirigées par les Haïtiens

Justin Trudeau a insisté sur le fait que l'aide annoncée avait été élaborée en étroite collaboration avec Haïti et des partenaires régionaux, dont les États-Unis et la Communauté caribéenne, une organisation intergouvernementale regroupant 15 États des Caraïbes.

Ça fait 30 ans que le Canada et d'autres pays s'engagent pour aider Haïti et on se trouve encore une fois dans une situation de catastrophe [pour l'humanité] , a déploré le premier ministre canadien.

Ce dernier a plaidé pour une approche renouvelée , qui place les Haïtiens eux-mêmes au cœur des solutions. Ça ne peut pas juste être une solution qui vient de l'extérieur [...] ça doit être ancrée dans la région et dans le pays , a renchéri M. Trudeau.